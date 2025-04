Bagnaia über Ducati: «Sie wollten diese Situation»

MotoGP-Ass Pecco Bagnaia weiß, dass er in der Vergangenheit zu viele Fehler machte und Ducati deshalb Marc Marquez ins Werksteam holte, um Weltmeister zu werden. Im Titelkampf hat er fast schon resigniert.

Pecco Bagnaia (Ducati) steht zwar derzeit im Schatten seines Teamkollegen Marc Marquez, dennoch zeigte der Italiener bislang eine MotoGP-Saison mit konstant guten Ergebnissen. In acht Rennen (Sprints und Grands Prix) stand er sechsmal auf dem Podest und er hatte keinen einzigen Ausfall. Den Grand Prix in Austin konnte er – auch dank des Sturzes von MM93 – gewinnen, in Doha wurde er Zweiter. Einzig im Sprintrennen in Katar, das er auf Rang 8 beendete, gelang ihm kein Top-Ergebnis.

2024 ließ Bagnaia durch zu viele Fehler über die gesamte Saison hinweg, aber vor allem durch die Ausfälle in den Sprints viele Punkte liegen. In diesem Jahr zeigt Bagnaia mehr Konstanz, gegen den übermächtigen Marquez zieht er aber regelmäßig den Kürzeren – das nagt an der Seele des zweifachen MotoGP-Weltmeisters. Dem Turiner ist zudem bewusst, dass Ducati diese Teamkonstellation in der Box bewusst herbeiführen wollte, denn der italienische Hersteller möchte um jeden Preis den WM-Titel mit dem Werksteam gewinnen. «Ich denke, dass Ducati wollte, dass diese Situation entsteht. Letztes Jahr haben sie die Meisterschaft wegen meinen Fehlern verloren. Das schnellste Motorrad von allen zu haben, 18 Rennen einschließlich der Sprints zu gewinnen und dann die Weltmeisterschaft zu verpassen, bedeutet, dass etwas nicht stimmt», betonte Bagnaia gegenüber TNT Sports. «Ich bin derjenige, der verloren hat, weil ich immer da war, um für den Erfolg zu kämpfen, aber anstatt das Rennen zu beenden, bin ich gestürzt oder hatte Probleme, als ich in Führung lag.»

Bagnaia weiß, dass er sich auf diese Situation rasch einstellen muss. In der Vergangenheit hatte er mit Jack Miller und Enea Bastianini ebenfalls konkurrenzfähige Teamkollegen, doch er war immer der Leader. Das hat sich mit der Ankunft von Marc Marquez geändert. «Es wird einige Zeit dauern, dies zu akzeptieren, aber es ist zu 100 Prozent meine Schuld und ich versuche, mich weiterzuentwickeln», haderte der 28-Jährige mit sich selbst und ließ dann mit einer Aussage aufhorchen: «Nach 2025 wird es wichtig sein, wieder in den Titelkampf einzusteigen. Natürlich wäre es großartig, wenn mir das noch in diesem Jahr gelänge, aber ich sehe es als schwierig an.» Klingt so, als hätte Bagnaia im Titelkampf 2025 schon resigniert.

Trotz der Rivalität im Werksteam, haben Bagnaia und Marquez derzeit eine gute Basis, um zusammenzuarbeiten – von Eskalation ist noch keine Rede. «Im Moment arbeiten wir sehr gut zusammen und versuchen, gemeinsam Wege zu finden, uns im Laufe des Wochenendes zu verbessern», versicherte der Italiener. «Marc hat sich auf jeden Fall perfekt an die Strategie des Teams angepasst, und die Stimmung im Team ist nach wie vor gut. Das ist auch gut so. Ich hatte vorher noch nie mit ihm gesprochen und bin froh, ihn getroffen zu haben und zu sehen, wie gut unsere Beziehung sein kann.»

Nach vier Events beträgt der Punktestand von Pecco Bagnaia auf WM-Leader Marc Marquez 26 Punkte.

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 106. 3. Bagnaia 97. 4. Morbidelli 78. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 32. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29.. 10. Marini 26. 11. Acosta 24. 12. Binder 22. 13. Bastianini 21. 14. Aledeguer 20. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Mir 10. 18. Vinales 8. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2.Honda 49. 3. Aprilia 43. 4. KTM 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 220 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 126. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 126. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 36. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 33. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 29. Prima Pramac Yamaha Racing 24.