Marco Bezzecchi: «Gewöhne mich an meine Rolle»

Marco Bezzecchi (Aprilia) wird beim MotoGP-Wochenende in Jerez wieder Testfahrer Lorenzo Savadori neben sich in der Box haben. Jorge Martin würde dem Team natürlich fehlen. An die Situation hat er sich gewöhnt.

Nach dem guten 6. Platz im Grand Prix in Austin konnte Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi in Katar keinen Schritt nach vorne machen. Mit jeweils Rang 9 im Sprintrennen und im Grand Prix landete er beide Male im Mittelfeld. Dass «Bez» im Hauptrennen bester RS-GP-Fahrer war, bestätigte zudem die Tatsache, dass die Bikes aus Noale etwas den Anschluss an die Spitze verloren haben. In der Konstrukteurswertung ist Aprilia mittlerweile hinter Honda zurückgefallen.

Bezzecchi betonte bereits in Katar, dass die Ingenieure in der Rennabteilung des italienischen Herstellers hart an Ideen arbeiten und dass er und die anderen Fahrer beim MotoGP-Test am Montag in Jerez mit neuen Teilen rechnen können, um die Lücke – insbesondere zu Ducati – zu verkleinern. Doch zuerst gilt es für ihn, am Rennwochenende alles aus dem Paket herauszuholen.

Letztes Jahr erzielte Bezzecchi auf dem Circuito de Jerez mit Rang 3 seine beste Saisonplatzierung. «Es ist eine gute Strecke für mich, ich mag sie. Ich stand hier in der Moto3, Moto2 und MotoGP auf dem Podium. Ich habe also gute Erinnerungen», meinte der Italiener am Donnerstag. «Ich habe aber keine Erwartungen – das ist der beste Weg, um an ein Rennwochenende heranzugehen. Erwartungen bringen Probleme mit sich. Ich bin aber zuversichtlich, einen guten Job zu machen. Aprilia hat zu Hause gut gearbeitet – wir werden etwas ausprobieren, um uns auch besser auf das Wochenende vorzubereiten.» Geht es darum um Dinge beim Setup oder um etwas, das man am Bike sehen kann? «Ich weiß es nicht, möglicherweise kann man es sehen. Ich habe volles Vertrauen in mein Team und das Werk – ich bin mir sicher, dass es uns helfen wird», schmunzelte Bezzecchi und wollte nicht mehr über die Neuerung verraten.

Bezzecchi hat mittlerweile vier Rennwochenenden als Aprilia-Werksfahrer hinter sich. Aufgrund der Tatsache, dass Teamkollege Jorge Martin erneut lange ausfallen wird, liegt die Hauptverantwortung für die Weiterentwicklung der RS-GP auf seinen Schultern. Fühlt er sich in dieser Rolle wohl? «Ich gewöhne mich daran. Natürlich ist es ein Problem, Jorge nicht dabei zu haben – nicht nur für ihn. Ich muss sehr viel alleine bewerkstelligen», gab der 26-Jährige zu Bedenken. «Klar, haben wir Savadori und Trackhouse, welches ein vollwertiges Werksteam ist. Aber es ist nicht die beste Situation, Jorge nicht bei uns zu haben. Am Ende habe ich mich an meine Position gewöhnt, aber ich wünsche Jorge, dass er bald wieder zurückkommt – damit bei ihm wieder mehr Normalität eintritt.»

Hat Bezzecchi Kontakt mit Martin? «Nein, ich habe ihm aber nach dem Rennen in Katar eine Nachricht geschickt. Er hat seine Freundin und seine Familie bei sich – er braucht mich nicht», lächelte der Lockenkopf.

Am Montag nach dem Grand Prix findet der offizielle Test statt. Wie wichtig ist dieser? «Für uns ist jeder Test wichtig, aber das geht allen so. Es ist immer gut, die Möglichkeit zu haben, um etwas zu finden, damit wir schneller sein können», so Bezzecchi. «Wir werden versuchen, aus diesem Test das Beste herauszuholen, denn danach haben wir bis Aragon keinen Test mehr. Wir wissen, in welchen Bereichen wir uns verbessern müssen. Es geht hauptsächlich um die Stabilität des Bikes – vor allem mit neuen Reifen oder zu Beginn eines Rennens. Es gibt aber noch weitere Dinge, die wir verbessern möchten.»

In der Gesamtwertung liegt Marco Bezzecchi derzeit als bester Aprilia-Pilot mit 32 Punkten auf Rang 7.

WM-Stand nach 8 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 123 Punkte. 2. A. Marquez 106. 3. Bagnaia 97. 4. Morbidelli 78. 5. Di Giannantonio 48. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 32. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29. 10. Marini 26. 11. Acosta 24. 12. Binder 22. 13. Bastianini 21. 14. Aledeguer 20. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Mir 10. 18. Vinales 8. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 148 Punkte. 2.Honda 49. 3. Aprilia 43. 4. KTM 42. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 220 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 126. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 126. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 36. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 33. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 29. Prima Pramac Yamaha Racing 24.