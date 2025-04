Qualifying in Jerez: Strafe für Marc Márquez (Ducati) 26.04.2025 - 13:48 Von Silja Rulle

© Gold & Goose Marc Márquez verpasste in Jerez knapp die Pole-Position – und kassierte danach eine Geldstrafe

Weil er im Qualifying bei roter Flagge in die Boxengasse gefahren ist, muss Ducati-Pilot Marc Márquez eine Geldstrafe bezahlen. An der Startaufstellung für den MotoGP-Sprint in Jerez ändert das aber nichts.