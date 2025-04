Brad Binder trotz Crash zufrieden: «Endlich – Grip!»

Der Begriff »Lucky Loser« trifft es: KTM-Pilot Brad Binder verpasste den Einzug ins Q2 und zählte sich dennoch zu den Gewinnern. Auch wenn die RC16 im Kies strandete, hakte «BB33» das MotoGP-Zeittraining positiv ab.

Am Ende waren es 0,055 Sekunden, die KTM-Routinier Brad Binder von Honda-Pilot Joan Mir und damit von einem sicheren Platz im zweiten Qualifying trennten. Den hatte der Südafrikaner lange inne, doch mit einem Crash zu Beginn der heißen Schlussphase beraubte sich Binder selbst seines besten Werkzeugs.

«Es klingt sonderbar, aber ich beende den Tag sehr zufrieden und glücklich. Mit dem Bike, mit dem ich ins Zeittraining gegangen bin, war es ein rundum besseres Gefühl. Endlich konnte ich richtig Grip fühlen – etwas, das ich seit langer Zeit vermisse. Die Veränderungen haben sich perfekt ausgezahlt. Dass ich das Q2 verpasst habe, ist nicht gut – aber die Erfahrungen mit dem Bike überwiegen eindeutig positiv.»

Der Haken an der Sache: Binder produzierte einen harmlosen Crash, verunstaltete aber dennoch seine RC16 so sehr, dass die Schlussattacke auf dem Ersatzmotorrad und damit auf einer anderen Spezifikation stattfinden musste. Mit Galgenhumor sagte Binder: «Das habe ich super bekommen – ich habe es fertiggebracht mit dem Bike, was sich so gut angefühlt hat, zu stürzen.»

Der 29-jährige Binder bestätigte: Es waren vor allem die von Maverick Vinales übernommenen Modifikationen, die den Unterschied ausmachten: «Ja, die Sachen, die Maverick in Katar probiert hat, funktionieren auch hier. Sie haben für ein viel besseres Kontrollgefühl auf der Bremse und am Kurveneingang gesorgt – zugleich ist aber mit der geänderten Balance auch der Grip hinten gestiegen, und das, sobald ich das Gas aktiviert habe.

Für die KTM-Mannschaft gilt es nun für Samstag beide RC16 mit der Startnummer 33 auf den identischen Stand zu bringen. Dann sollte der Einzug ins Q2 über den Umweg des Q1 realisierbar sein. Mit Maverick Vinales wartet hier der vermeintlich härteste Gegner – auf jener RC16 der Tech3-Mannschaft, die dem Veteranen zu einem neuen Glücksgefühl verhalf.

Ergebnisse MotoGP Jerez, Zeittraining (25. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:35,991 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,103 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,162

4. Marc Márquez (E), Ducati, +0,267

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,428

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,517

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,544

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,639

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,645

10. Joan Mir (E), Honda, +0,695

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,750

12. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,807

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,863

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,946

15. Alex Rins (E), Yamaha, +0,966

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,049

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,081

18. Luca Marini (I), Honda, +1,086

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,197

20. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,228

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +1,401

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,874

23. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,013