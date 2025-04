Trotz Platz 14: Maverick Viñales (KTM) zuversichtlich

Bevor das MotoGP-Zeittraining in Jerez in die heiße Phase ging, lag Maverick Viñales als bester KTM-Pilot an zweiter Stelle. Auch wenn der Spanier am Ende nur auf Platz 14 landete, ist er für das Rennen zuversichtlich.

Der Freitag der MotoGP in Jerez offenbarte einmal mehr die Überlegenheit von Ducati. Im Zeittraining folgte erst auf Platz 5 eine Yamaha, auf der siebten Position einen Honda und auf Platz 8 die beste KTM von Pedro Acosta. Maverick Viñales vom Team Red Bull KTM Tech3 hatte man weiter vorn erwartet

«Ich habe keine perfekte Runde hinbekommen – meine Rundenzeiten waren aber ziemlich gut», erklärte der Spanier. «Ansonsten gibt es gute Gründe, positiv gestimmt zu sein. Mein Rhythmus war gut, aber durch ein technisches Problem blockierte in der Schlussphase mein Hinterrad. Was den Renntrimm betrifft, bin ich zufrieden. Grundsätzlich sieht es gut aus. Ab der ersten Session hatte ich ein gutes Gefühl. Im FP1 war ich Vierter und mit der richtigen Reifenkombination fehlte mir am Nachmittag nicht viel auf die Spitze.»

Vinales betonte: «Wir können zufrieden sein, dürfen aber nicht nachlassen und müssen weiter an den Details arbeiten, um auf die Ducati aufzuschließen. In Katar waren die Ducati ein wenig langsamer als in Jerez. Hier haben sie einen Vorteil, wahrscheinlich passt der Charakter ihrer Maschine besser. In Jerez gibt es einige 180-Grad-Kurven, und die Ducati hat ein gutes Turning und funktioniert in diesen Kurven sehr gut.»

Der zehnfache MotoGP-Sieger weiß: Eine vordere Startposition ist auf dem Circuito de Jerez enorm wichtig. «Die erste Kurve ist immer heikel», bestätigte der 30-Jährige. «Aber das ist nicht so entscheidend, denn wir sind noch dabei, kontinuierlich zu lernen und Fortschritte zu machen. Wichtiger für uns ist, uns mit den kleinen Details zu beschäftigen. Wir sind nicht so weit weg. Am Freitag ist uns ein Schritt nach vorn gelungen. Wir haben ein paar Dinge ausprobiert, die gut zu funktionieren scheinen.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Zeittraining (25. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:35,991 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,103 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,162

4. Marc Márquez (E), Ducati, +0,267

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,428

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,517

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,544

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,639

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,645

10. Joan Mir (E), Honda, +0,695

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,750

12. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,807

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,863

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,946

15. Alex Rins (E), Yamaha, +0,966

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,049

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,081

18. Luca Marini (I), Honda, +1,086

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,197

20. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,228

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +1,401

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,874

23. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,013