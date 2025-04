Nach Quartararo-Crash: Márquez-Doppel im Jerez-Sprint

Marc Marquez kämpfte sich an Fabio Quartararo vorbei – und zum Sieg

Yamaha-Pilot Fabio Quartararo war als Yamaha-Held von Platz ins Rennen gegangen. Doch der Held fiel und so wurde der MotoGP-Sprint einmal mehr zu einem Festspiel der Familie Márquez. Bagnaia komplettiert das Podium.

Nein – kein Ducati-Pilot ging beim Sprint von Jerez de la Frontera von Startplatz 1 in den 12-Runden-Wettkampf. Fabio Quartararo war es mit einer Serie superguter Runden gelungen, seine blaue Yamaha ganz vorne zu platzieren.

Auf den Positionen 2–5 dann ein sehr vertrautes Bild. Die Bologna-Armada hatte sich in der Reihenfolge Marc Marquez, Bagnaia, Alex Marquez und Morbidelli bereitgemacht. KTM-Pilot «Top Gun» Vinales hatte mit Startplatz 6 seine Leistung von vor zwei Wochen wiederholen können. Der Fünfte der WM-Tabelle, Fabio Di Giannantonio, ging das neunte Rennen des Jahres von Platz 8 aus an. Beschattet wurde die VR46-Ducati von den Honda-Chauffeuren Joan Mir (9.) und Johann Zarco.

Vor einer tosenden Menge brüllte das Feld inklusive Yamaha-Ersatzpilot Augusto Fernandez und Honda-Wildcard Aleix Espargaro um kurz vor 15 Uhr in die Aufwärmrunde. Die große Frage: Wie lang würde sich Quartararo als Held des Yamaha-Lagers vor der Werks-Ducati und Nationalheld Marc Márquez halten?

In Runde 1 hielt der Yamaha-Werksfahrer dem Druck stand und verteidigte sich sensationell gegen den spanischen Multi-Weltmeister. Dahinter Alex Marquez, der Bagnaia überrumpelt. Morbidelli und Aldeguer komplettierten die Top-5 nach dem ersten Umlauf.

Bereits in Runde 2 war es mit der Herrlichkeit des bislang schnellsten Piloten in Jerez vorbei. Marc Marquez presste sich hart, aber fair vor der Pedrosa-Kurve an der #20 vorbei. 20 Meter später beim Einlenken schlitterte der Yamaha-Pilot ins Aus.

Alex Márquez erbte Platz 2 und machte sich auf die Jagd nach seinem Bruder. Doch der hatte freie Fahrt und feuerte zwei schnellste Runden in Serie ab. Nach vier Runden hatte der WM-Spitzenreiter einen Vorsprung von einer Sekunde aufgebaut.

Während Bagnaia sich abmühte, die Lücke zu Platz 2 zu schließen, flogen erst Jack Miller und damit die zweite Yamaha und dann auch noch Honda-Ass Zarco aus dem Event.

Hinter Fabio Di Giannantonio auf Platz 6 rauften sich Maverick Vinales und Marco Bezzechi um Position 7. Spaniens junger Held Pedro Acosta zirkulierte zur Halbzeit des Sprints an zehnter Stelle und verlor dabei pro Runde rund eine Sekunde auf Marc Márquez.

Der Ducati-Lenovo-Pilot und Tabellenführer war nicht zu halten. Marquez baute seine Führung in kleinen Schritten konstant aus. Nicht weniger solide: Alex Marquez, der sich Bagnaia vom Heck fernhielt. Mit Respektabstand von einer Sekunde lag Morbidelli an vierter Stelle. Die zweite VR46-Ducati hatte große Mühe, sich an Rookie Aldeguer auf der zweiten Gresini-Ducati heranzufahren.

Drei Runden vor der Flagge hatte Marc Marquez 1,5 s Polster geschaffen. Weiter hinten tobte ein enges Duell um Platz 10 mit Acosta, Binder und Rookie Ogura. Die vierte KTM mit Bastianini kreiste derweil an 14. Stelle.

Weniger zu berichten gab es vom Führenden, der wie ein Uhrwerk arbeitet. Marc Marquez verwaltete die Führung souverän und siegt nach nur 18 Minuten vor seinem Bruder Alex und Teamkollege Pecco Baganaia. Vor einer gröhlenden Meute war es der achte Triumph 2025 und der fünfte Sprint-Sieg in Serie.

Morbidelli, Aldeguer und Di Giannantonio laufen auf den Plätzen 4, 5 und 6 ein. Nur knapp dahinter Maverick Vinales als erneut stärkster KTM-Racer. Marco Bezzecchi schaffte Platz 8 vor Joan Mir, der damit den letzten WM-Punkt einsackte.

Vor dem Großen Preis am Sonntag führt Marc Marquez das Klassement jetzt mit 20 Punkten Vorsprung an. Es folgen Alex Marquez und Pecco Bagnaia. Mit dem VR46-Duo auf den Plätzen 4 und 5 bleibt Ducati der dominante Hersteller.

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April)

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 9 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 135 Punkte. 2. A. Marquez 115. 3. Bagnaia 104. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 52. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 34. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29. 10. Marini 26. 11. Aldeguer 25. 12. Acosta 24. 13. Binder 22. 14. Bastianini 21. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Viñales 11. 18.Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 160 Punkte. 2.Honda 50. 3. Aprilia 45. 4. KTM 45. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 239 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 140. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 136. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 37. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 35. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 32. Prima Pramac Yamaha Racing 24.