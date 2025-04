Alex Márquez: «Die WM ist noch längst nicht vorbei!»

Gresini-Pilot Alex Márquez kam im Sprint beim MotoGP-Event in Jerez zum siebten Mal in dieser Saison hinter seinem Bruder als Zweiter ins Ziel. Nach dem Rennen trauerte er den vergebenen Führungsmetern hinterher.

Alex Márquez fährt derzeit in der Form seines Lebens, muss dabei aber regelmäßig hinter seinem großen Bruder Marc Márquez zurückstecken. So auch im Sprintrennen in Jerez: Von Startplatz 4 ging es nach einem guten Start vor auf Rang 2 und besiegelte den siebten Doppelsieg der Marquez-Brüder in dieser Saison. Nachdem er in dieser Saison bislang ausschließlich aus der ersten Startreihe in die Rennen ging, blieb dem Katalanen am Vormittag nur Rang 4. Der ersten Startreihe trauerte «AM73» nach dem Sprint nach: «Wenn ich von Rang 3 ins Rennen gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich als Erster in die erste Kurve eingebogen. Mein Start war unglaublich gut.»

Die Wiederholung des Starts sei wichtig für ein abermals gutes Rennen am Sonntag: «Der Start ist hier ein Schlüsselelement. Genauso wichtig wie die erste Kurve. Einen Start wie diesen im Sprintrennen müssen wir im Grand Prix nochmal hinkriegen.» Das sei am wichtigsten. Dennoch: «Selbst, wenn wir es nicht schaffen, dann ist die Weltmeisterschaft damit noch längst nicht vorbei!» Der Gresini-Pilot müsse auch in Rennen, die nicht optimal verlaufen, das Beste herausholen. Seine Ausgangslage sei ohnehin vielversprechender als die des ärgsten Verfolgers, Francesco Bagnaia: «Wir müssen in erster Linie ins Ziel kommen und alle Punkte einsammeln, die wir können. Die Lage für Pecco ist da schon schwieriger, denn wir stehlen auch ihm die Punkte.»

Der Ausblick auf das Rennen am Sonntag sei positiver, die Reifenwahl kommt dem 29-Jährigen entgegen, doch gegen seinen Bruder sieht er kein Kraut gewachsen: «Marc ist mit beiden Reifentypen schneller. Wir können das Anbremsen nicht so gut kontrollieren. Vielleicht schaffen wir es in ein oder zwei Runden perfekt, aber Marc schafft es die gesamten 12 oder 25 Runden über.»

Der zweite Platz im Sprintrennen sei aber hoch zu bewerten, auch weil sein Gefühl mit dem weichen Hinterreifen nicht optimal war. Da ließ sich auch eine aus dem Qualifikationstraining aufgebrummte Strafe verschmerzen: Alex scherzhaft: «Durch den zweiten Platz bekomme ich eine Bonuszahlung vom Team. Damit kann ich die Strafe begleichen.»

Im WM-Klassement rangiert Alex nun volle 20 Punkte hinter Bruder Marc – aber 11 Zähler vor dem Beginn des Jahres deutlich gehandelten Vize-Weltmeisters Franceso Bagnaia.

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April)

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 9 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 135 Punkte. 2. A. Marquez 115. 3. Bagnaia 104. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 52. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 34. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29. 10. Marini 26. 11. Aldeguer 25. 12. Acosta 24. 13. Binder 22. 14. Bastianini 21. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Viñales 11. 18.Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 160 Punkte. 2.Honda 50. 3. Aprilia 45. 4. KTM 45. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 239 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 140. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 136. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 37. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 35. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 32. Prima Pramac Yamaha Racing 24.