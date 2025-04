Francesco Bagnaia (3./Ducati): «Es ist sehr seltsam»

Ducati-Werkspilot Francesco «Pecco» Bagnaia wurde im MotoGP-Sprint von Jerez Dritter, landete knapp drei Sekunden hinter seinem Teamkollegen Marc Márquez. Er berichtet von mysteriösen Problemen, die im Sprint auftreten.

Nach seinem dritten Platz im Spanien-Sprint in Jerez de la Frontera war Vize-Champion Francesco «Pecco» Bagnaia nicht zufrieden – es steht noch jede Menge Arbeit an.

Der Ducati-Pilot: «Ich bin da ins Ziel gekommen, wo ich gestartet bin. Diesmal ist Fabio gecrasht. Sonst wäre ich Vierter geworden.» Er spielt auf den Unfall von Yamaha-Pilot und Pole-Mann Fabio Quartararo gleich zu Beginn des Rennens an, wodurch er eine Position nach vorne rutschte.

Bagnaia: «Jedes Mal ist es das Gleiche. Ich komme nicht näher ran, ich kann die Lücke zu den Jungs vor mir nicht schließen. Jedes Mal, wenn ich in den Bereich von 0,5 oder 0,7 rankomme, fange ich an, Probleme mit dem Vorderreifen zu haben.»

Der Italiener klagt: «Es ist seit drej Saisons das Gleiche. Wenn ich vorne starte, kann ich machen, was ich will. Aber von hinten klappt das nicht. Ich verstehe mehr oder weniger, dass es für alle das gleiche ist. Marc führt eine Sekunde vor Alex, Alex eine Sekunde vor mir, ich eine Sekunde vor Franky.» Gemeint sind die beiden Márquez-Brüder und Franco Morbidelli.

Bagnaia ratlos: «Es ist jedes Mal für mich im Sprint das gleiche. Wenn ich nicht von der Pole starte und in der Kurve führe, ist es das Gleiche.» Oder eben es läuft für ihn so wie am Samstag in Jerez.

Der Ducati-Werksfahrer: «Eigentlich soll es im Sprint mehr Duelle geben. Aber es ist immer das Rennen mit weniger. Das müssen wir verstehen. Es ist im langen Rennen anders. Ich mache nichts anders, wenn ich fahre. Ich bremse gleich, fahre gleich in die Kurven. Aber im langen Rennen spüre ich viel mehr Potenzial, habe mehr Gefühl beim Bremsen. Im Sprint bereitet mir das Probleme, vor allem mit dem Vorderreifen.»

Woher kommt dieser seltsame Unterschied zwischen dem Samstag und dem Sonntag? Bagnaia mutmaßt: «Wir können nicht so einen Druck machen wie im Grand Prix.» Er betont aber noch mal: «Ich mache exakt das gleiche. Das ist etwas, was für mich schwierig zu verstehen.» Und: «Es ist seltsam. Sehr seltsam.»

Nach dem Grand Prix bleibt die MotoGP am Montag direkt in Jerez, testet. Bagnaia: «Montag wird wichtig. Wir haben ein Problem zu lösen.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 9 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 135 Punkte. 2. A. Marquez 115. 3. Bagnaia 104. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 52. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 34. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29. 10. Marini 26. 11. Aldeguer 25. 12. Acosta 24. 13. Binder 22. 14. Bastianini 21. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Viñales 11. 18.Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 160 Punkte. 2.Honda 50. 3. Aprilia 45. 4. KTM 45. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 239 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 140. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 136. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 37. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 35. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 32. Prima Pramac Yamaha Racing 24.