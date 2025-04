Jerez, Warm-up: Marc Márquez Platz 1, Quartararo 3.

Dieses Wochenende fährt die MotoGP in Jerez im Süden Spaniens

Im Warm-up vor dem MotoGP-Rennen in Jerez war Ducati-Werkspilot Marc Márquez der Schnellste, gefolgt von seinem Bruder Alex Márquez. Fabio Quartararo (Yamaha) meldete sich nach seinem Sturz im Sprint auf Platz 3 zurück.

Wer hat im Grand Prix von Spanien in Jerez später am Tag die Nase vorn? Dominator Marc Márquez oder Pole-Setter Fabio Quartararo? Im Warm-up am Sonntagmorgen lautete die Antwort: Márquez.

Bei sonnigen und trockenen Bedingungen eröffnete die Runde der MotoGP-Piloten den Grand-Prix-Sonntag mit dem zehnminütigen Warm-up. Zur Halbzeit war zunächst Fabio Quartararo mit einer 1:38er-Zeit Schnellster, doch dann setzte sich schnell Marc Márquez mit 1:37,305 min an die Spitze, sein Bruder Alex nur knapp zwei Zehntel dahinter.

Ducati-Werkspilot Marc Márquez verbesserte sich dann noch selbst auf 1:37,081 min, kurz vor der Zielflagge dann noch minimal auf 1:37,069 min. Nur 44 Tausendstel dahinter: sein Bruder Alex Márquez auf der Gresini-Ducati.

Yamaha-Pilot Fabio Quartararo fuhr nach einem Auf und Ab am Samstag im Warm-up auf Platz 3, nur knapp über ein Zehntel hinter Marc Márquez. Der Franzose hatte mit einer absoluten Fabel-Runde im Qualifying die Pole-Position geholt – war dann im Sprint aber nach nur einer Runde verunfallt und entsprechend ausgeschieden.

Auch Franco Morbidelli war am Samstag gestürzt – allerdings nicht im Sprint, sondern im Training am Morgen. Der Italiener klagte über Schmerzen im Nacken. Der Italiener landete im Warm-up auf latz 7, knapp hinter seinem VR46-Teamkollegen Fabio DiGiannantonio.

Ergebnisse MotoGP Jerez, Warm-up (27. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:37,069 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,044 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,137

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,307

5. Maverick Vinales (E), KTM, +0,366

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,370

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,460

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,474

9. Joan Mir (E), Honda, +0,513

10. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,584

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,596

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,683

13. Brad Binder (ZA), KTM, +0,708

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,773

15. Luca Marini (I), Honda, +0,838

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 9 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 135 Punkte. 2. A. Marquez 115. 3. Bagnaia 104. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 52. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 34. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29. 10. Marini 26. 11. Aldeguer 25. 12. Acosta 24. 13. Binder 22. 14. Bastianini 21. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Viñales 11. 18.Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 160 Punkte. 2.Honda 50. 3. Aprilia 45. 4. KTM 45. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 239 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 140. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 136. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 37. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 35. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 32. Prima Pramac Yamaha Racing 24.