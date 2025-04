Di Giannantonio (Ducati): «Retten, was zu retten ist»

Die Probleme, die Experimente an der Ducati von VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio nach sich ziehen, drohen, dem Piloten den Rest des Wochenendes zu ruinieren. Nach dem Sprint trauerte der Pilot um verlorene Punkte.

Der Start in das Jerez-Wochenende lief nicht nach Plan für Fabio Di Giannantonio. Am Freitag experimentierte er mit Einstellungen an seiner VR46-Ducati und setzte damit beinahe den direkten Einzug in Q2 aufs Spiel. Eine Rolle rückwärts, zurück zum gewohnten Basis-Set-up, rettete ihm mit Müh und Not den Freitag, mehr als Startplatz 8 sprang am Samstagvormittag dennoch nicht heraus.

Die am Freitag verschenkte Zeit fehlte dem Römer, um sein Arbeitsgerät besser für den Rest des Wochenendes vorzubereiten. Di Giannantonio: «Wir sind spät dran. Aber wir wussten, dass es ein Risiko sein würde, ein paar der Dinge am Freitag auszuprobieren und dass sie uns das ganze Wochenende ruinieren könnten. Jetzt müssen wir versuchen, zu retten, was zu retten ist.»

Nach Startplatz 8 fuhr «Diggia» im Sprintrennen noch bis auf Rang 6, zwei Plätze hinter seinem Teamkollegen Franco Morbidelli. Ein Teil des Schadens sei also bereits geschehen: «Das Sprintrennen haben wir nun hinter uns und dabei haben wir schon Punkte verloren. Dabei ist, wenn man sich das reine Ergebnis anschaut, Platz 6 im Sprintrennen eigentlich nicht schlecht. Aber das reicht uns nicht. Wir haben das Potenzial, in jedem Rennen um Podiumsplätze zu kämpfen.»

Der Fahrer mit der Nummer 49 ist in der Tat neben Marc Márquez und Pecco Bagnaia der einzige Pilot im Starterfeld, der auf das neueste Material aus dem Hause Ducati zurückgreifen kann. Die im WM-Klassement besser platzierten Alex Márquez und Di Giannantonios Teamkamerad Franco Morbidelli sind beide noch auf Vorjahresmaterial aus Borgo Panigale unterwegs.

Im Sprintrennen brachten den 26-Jährigen abermals Vibrationen aus dem Konzept: «Vor allem zum Ende des Rennens hin waren die Vibrationen kaum auszuhalten. Das ist seltsam, denn eigentlich ist Jerez keine der Strecken, bei denen dieses Problem auftreten dürfte.» Eine Schwierigkeit, die den VR46-Piloten zum Ende des Rennens in die Defensive zwang: «Es war seltsam. Am Schluss habe ich nur noch versucht, meine Position irgendwie zu halten und irgendwie bis zur Ziellinie durchzuhalten.»

Die Baustelle, die es an der GP25 für den Grand Prix am Sonntag zu beseiten gilt, ist dabei die Beschleunigung: «An den meisten Kurvenausgängen habe ich keine richtige Traktion. Wir müssen noch verstehen, woran das liegt und für den Sonntag verbessern.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 9 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 135 Punkte. 2. A. Marquez 115. 3. Bagnaia 104. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 52. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 34. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29. 10. Marini 26. 11. Aldeguer 25. 12. Acosta 24. 13. Binder 22. 14. Bastianini 21. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Viñales 11. 18.Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 160 Punkte. 2.Honda 50. 3. Aprilia 45. 4. KTM 45. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 239 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 140. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 136. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 37. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 35. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 32. Prima Pramac Yamaha Racing 24.