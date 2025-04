Vinales (7.): Den Anschluss in vier Runden verloren

Fans der Marke aus Österreich hatten auf eine Wiederholung der letzten Fahrt von Maverick Vinales gehofft. Doch bei gleicher Startposition ging es im MotoGP-Sprint von Jerez einen Platz zurück. Position 7 für «Top Gun».

Der Spanier, der als einziger Pilot der MotoGP aktuell die Chance hat, als erster Fahrer mit einer vierten Marke einen MotoGP-Lauf zu gewinnen, erwischte einen guten Samstag in Andalusien. Nach dem Einzug ins Q2 behauptete sich die #12 auch in der entscheidenden Qualifikation – Platz 6.

Doch anstatt wie vor zwei Wochen wieder nach vorne zu stürmen, konnte Vinales mit der Sprint-Abstimmung nicht das nötige Tempo aufbringen. Bereits im Startgetümmel kam Vinales etwas unter die Räder und musste eine Position an Fabio Di Giannantonio abgeben. Von hinten drückte zudem von Beginn an Aprilia-Racer Bezzecchi.

Mit viel Einsatz schaffte es der schnellste der vier RC16-Athleten, den Italiener hinter sich zu halten. Doch nach vorne aufzuschließen war nicht möglich und so fehlten Vinales nach 12 Runden 7,7 sec auf den Sieger.

Die Zusammenfassung des Tech3-Fahrers klang dann überzeugend positiv: «Ich bin natürlich sehr zufrieden. Besonders wenn ich das Bild des ganzen Tages sehe. Das FP2 in der Früh war, denke ich, mit die beste Session, die ich bislang auf der KTM hatte. »Trotz schwieriger Bedingungen – die Haftung hat auf der Piste heute deutlich geschwankt – hat sich ein sehr gutes Gefühl aufgebaut.«

Auch das Rennergebnis frustrierte den Spanier nicht: «Es war dann am Nachmittag nochmals schwerer für mich, aber nur zu Beginn. Die ersten vier Runden hatte ich es schwer und da den Anschluss verloren. Im Verlauf dachte ich zwischendurch, dass ich wieder aufkommen kann, aber am Ende war der Speed-Unterschied nicht groß genug. Aber es bleibt positiv, weil wir auch dort wieder sehr viel gelernt haben.»

Zwischen sich und seinen Kollegen machte Vinales nach dem neuerlich besten Ergebnis keinen Unterschied. Vinales: «Ich bin der Ansicht, alle vier KTM-Piloten machen einen großartigen Job. Natürlich vielleicht in etwas anderen Bereichen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir das Bike zusammen weiterbringen. Der Test am Montag mit allen Fahrern, davon verspreche ich mir die nächsten Fortschritte.»

Trotz einer Fahrt in die Punkte spielt der Routinier Vinales in der großen MotoGP-Tabelle noch keine Rolle. Punktgleich mit Landsmann Joan Mir rangiert der 30-Jährige nach dem neunten Rennen nur auf Rang 17. Am Sonntag soll es dann – wie zunächst auch in der Wüste von Katar – den entscheidenden Schritt vorangehen.

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April)

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 9 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 135 Punkte. 2. A. Marquez 115. 3. Bagnaia 104. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 52. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 34. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29. 10. Marini 26. 11. Aldeguer 25. 12. Acosta 24. 13. Binder 22. 14. Bastianini 21. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Viñales 11. 18.Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 160 Punkte. 2.Honda 50. 3. Aprilia 45. 4. KTM 45. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 239 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 140. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 136. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 37. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 35. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 32. Prima Pramac Yamaha Racing 24.