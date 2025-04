Morbidelli: «Sturz war heftiger als zuerst geglaubt»

Der Sturz im zweiten freien MotoGP-Training in Jerez machte Franco Morbidelli mehr zu schaffen als ihm lieb war. Nur dank der erfolgreichen Arbeit seines Physiotherapeuten reichte es im Sprint trotzdem zu Rang vier.

Man kann das Ergebnis von Franco Morbidelli (30) im Sprint von Jerez, dem aktuell Viertplatzierten der MotoGP-WM, verschieden interpretieren: Einerseits klassierte er sich im Jerez-Sprint auf dem vierten Platz und lag damit vier Sekunden vor seinem VR46-Teamkollegen Fabio Di Giannantonio, welcher im Unterschied zu «Franky» über eine 2025er- Ducati verfügt. Andererseits glaubt Morbidelli, dass er unter optimalen Bedingungen gegen Francesco «Pecco» Bagnaia um das Podium hätte kämpfen können.

Doch von optimalen Bedingungen war beim Sprint in Jerez nicht die Rede. Der Sturz in Kurve 4 im zweiten freien Training machte Morbidelli, der im bisherigen Saisonverlauf konstant mit guten Ergebnissen überraschte, einen Strich durch die Rechnung. «Der Sturz war heftiger als ich es zuerst selbst geglaubt habe. Mein Nacken ist völlig steif und unbeweglich und schränkt mich auf dem Bike stark ein. Auch meine Hände schmerzen», so «Morbido», der bei seinem Crash ins Kiesbett und dann in die Airfences unglücklicherweise einen Handschuh verlor.

Doch obwohl Morbidelli nach dem Sturz im FP2 nochmals auf die Strecke zurückkehrte, war seine gute Ausgangslage – bis dahin war er Drittschnellster – dahin und die Leidenszeit des jungen Franco hatte begonnen.

Zwar erkämpfte er sich im Qualifying noch den fünften Startplatz. «Doch ich muss unserem Physiotherapeuten wirklich ein Kränzchen winden. Dank ihm war ich im Sprint einigermassen fit, obwohl ich nicht einmal Scherzmittel intus hatte», so der jammernde und sichtlich und hörbar leidende Morbidelli nach dem Sprint.

Sein Sturz hat dem 11-fachen GP-Sieger zu denken gegeben: «Die aktuellen MotoGP-Bikes sind so unfassbar schnell geworden, dass engere Strecken wie Jerez unterdessen beinahe schon zu gefährlich für diesen Speed geworden sind. In einigen Kurven fehlt eine vernünftige Auslaufzone», so Morbidelli. «Eigentlich aber mag ich diese Strecke, trotz dem schweren Sturz im Training.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 9 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 135 Punkte. 2. A. Marquez 115. 3. Bagnaia 104. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 52. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 34. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29. 10. Marini 26. 11. Aldeguer 25. 12. Acosta 24. 13. Binder 22. 14. Bastianini 21. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Viñales 11. 18.Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 160 Punkte. 2.Honda 50. 3. Aprilia 45. 4. KTM 45. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 239 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 140. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 136. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 37. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 35. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 32. Prima Pramac Yamaha Racing 24.