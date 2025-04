Fermin Aldeguer: Im GP-Rennen wieder um Top-5 kämpfen

Platz 5 und damit fünf Punkte – für MotoGP-Rookie Fermin Aldeguer war der Sprint in Jerez ein mehr als beachtliches Mini-Rennen. Dabei wurde es einmal sogar richtig brenzlig, wie der Spanier nach dem Rennen verriet.

Der Spanier klagt über ein Problem, das auch Francesco Bagnaia hat – und verriet, dass er an einer Stelle fast gestürzt wäre.

Seinen fünften Platz im Sprint hätte Aldeguer nämlich beinahe noch verloren: «Ich habe versucht, Franky (Morbidelli, Anm.) zu überholen. Ich habe das Hinterrad verloren. Wir sind da sehr schnell. Dort einen Highsider zu machen, ist nicht lustig.» Aber zum Glück ging alles glatt!

Aldeguer erklärt: «Ich habe in der ersten Runde versucht, Franky zu überholen, weil ich ein gutes Gefühl hatte. Wenn er mich nicht überholt hätte, hätte ich sogar noch schneller fahren können. Aber es ist hart, mit Morbidelli zu kämpfen. Wenn man nah rankommt, auf eine Sekunde, gehen der Reifendruck und die Temperatur hoch. Das Gefühl im Vorderreifen hat sich extrem verändert.» Über ein sehr ähnliches Phänomen hatte auch Francesco Bagnaia auf der Werks-Ducati geklagt.

Der MotoGP-Rookie: «Ich habe versucht, später zu bremsen. Man verliert hier mehr Zeit als man gewinnt. Ich habe den Hinterreifen stärker abgenutzt, weil ich mehr Gas geben musste. Aber es ist erst mein fünftes Rennen. Wir müssen uns weiter verbessern.»

In seiner ersten MotoGP-Saison ist Aldeguer starker Elfter in der WM-Wertung. In Argentinien und Austin ging er zweimal punktlos aus, in Katar sammelte er aber beachtliche 17 Punkte übers Wochenende. In der Rookie-Wertung ist Aldeguer dennoch «Letzter» – nämlich Zweiter von zwei Fahrern. Der Spanier liegt vier Punkte hinter Ai Ogura, hat mit dem Top-Sprint-Ergebnis aber wieder aufgeholt.

Aldeguer sagt pragmatisch zu seinem Sprint: «Wo ich heute den Fehler gemacht habe, werde ich ihn morgen nicht erneut machen.»

Und er prognostiziert zuversichtlich: «Ich denke, wir können im Rennen wieder um die Top-5 kämpfen.» Und er erklärt: «Morgen mit dem Mediumreifen wird das Motorrad schneller sein.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 9 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 135 Punkte. 2. A. Marquez 115. 3. Bagnaia 104. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 52. 6. Zarco 36. 7. Bezzecchi 34. 8. Quartararo 30. 9. Ogura 29. 10. Marini 26. 11. Aldeguer 25. 12. Acosta 24. 13. Binder 22. 14. Bastianini 21. 15. Miller 19. 16. Rins 14. 17. Viñales 11. 18.Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. Oliveira 2. 22. Savadori 1. 23. Chantra 0. 24. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 160 Punkte. 2.Honda 50. 3. Aprilia 45. 4. KTM 45. 5. Yamaha 41.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 239 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 140. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 136. 4. Red Bull KTM Factory Racing 46. 5. Monster Energy Yamaha 44. 6. LCR Honda Castrol 38. 7. Honda HRC Castrol Team 37. 8. Trackhouse MotoGP Team 34. 9. Aprilia Racing 35. 10. Red Bull KTM Tech3 Racing 32. Prima Pramac Yamaha Racing 24.