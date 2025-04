Präsident Watanabe eröffnet neue Honda-Hospitality

Der MotoGP-Europaauftakt wurde von Honda bestimmt, um die neue Hospitality des Motorradgiganten einzuweihen. Am Vorabend des Spanien-GP 2025 lud HRC in die neue Begegnungsstätte inmitten des Fahrerlagers von Jerez.

Kein Geringerer als der Präsident der Honda Racing Corporation (HRC), Koji Watanabe, begrüßte die Gäste in der beeindruckenden, aber dennoch Honda-typisch nicht protzigen Hospitality-Einheit. Die Botschaft des HRC-Präsidenten fiel kurz, aber herzlich aus: «Jeder, der ein Herz für den Motorradrennsport hat, ist hier bei uns willkommen. Mehr denn je soll die Hospitality von Honda ein Ort sein, um die Begeisterung für unseren Sport zu teilen.»

Nach einer kurzen Rückschau auf den Einsatz des erfolgreichsten Herstellers in der Motorrad-Weltmeisterschaft, der im Sommer 1959 auf der Isle of Man seinen Anfang nahm, stieß Watanabe auf das neue Zuhause der Honda-Mannschaft im Fahrerlager an.

Konzipiert und umgesetzt wurde die neue Hospitality vom deutschen Spezialisten Schuler. Die Schwaben schufen auf zwei Ebenen Platz für rund 100 Gäste. Wichtiger Baustein neben dem Restaurant- und Barbereich ist eine Büroeinheit mit vier Büros und einem großen Besprechungsraum.

Sieben Mitarbeiter benötigen zwei volle Tage, um die Gesamteinheit aus sieben Sattelaufliegern zu errichten – und wieder abzubauen. Gut 225 qm Fläche stehen in der neuen Einheit im sogenannten Atrium unter Dach zur Verfügung. Honda ist damit bestens ausgerüstet, um das mit großem Einsatz betriebene MotoGP-Projekt weiter standesgemäß zu begleiten.