Pedro Acosta (KTM/7.): Zu Beginn fehlte das Gefühl

Pedro Acosta in Jerez – unterwegs zu Platz 7

Red Bull-KTM-Ass Pedro Acosta sicherte sich im MotoGP-Hauptrennen von Jerez/Spanien Rang 7, komplettierte eine starke Leistung der RC16-Piloten – und muss dennoch ein Rätsel lösen.

Pedro Acosta sicherte sich von Startplatz 12 aus im Hauptrennen der MotoGP in Jerez de la Frontera Rang 7. Der Spanier saß seinem Teamkollegen Brad Binder lange im Nacken. Durch die Fehler von Marc Marquez, Fermin Aldeguer und Franco Morbidelli wurde das Duo mit Fortlauf des Rennens bis auf die Ränge 6 und 7 nach vorne gespült.

«Wir müssen den ersten Teil des Rennens verbessern, es gab da wirklich sehr wenig Grip», erklärt der 20-Jährige entschlossen. «Nach Runde 7 oder 8 hat dann alles besser funktioniert. Ich konnte dann auch aufholen und hatte ein recht gutes Gefühl. Ich habe aber keine Erklärung dafür, warum der Grip zu Beginn des Rennens so schlecht war.»

Zum Fight mit Teamkollegen Brad Binder sagt Acosta: «Wir hatten die gleichen Probleme! Ich war ein klein wenig schneller in den ersten beiden Abschnitten, er dann danach. Wir hatten ein eigenes Rennen. Wenn er einen Fehler machte, kam ich näher – wenn ich einen Fehler einbaute, zog Brad wieder weg. Brads und mein Rhythmus zählten dann am Ende zu den besseren im Rennen. Wir haben gemeinsam auf Di Giannantonio und Maverick aufgeholt, aber wir haben im ersten Teil gelitten.»

Zum vierten Platz von Tech3-KTM-Ass Maverick Viñales erklärt Acosta ohne Neid: «Das Ergebnis von Maverick ist gut und wichtig. Wir müssen verstehen, warum er zu Beginn des Rennens so stark war. Wir wären dann in der Lage, mit ihm zu kämpfen. Das Qualifying hat unser Wochenende leider wieder einmal zerstört – wir waren heute nämlich recht schnell – aber es ist wie es ist.»

Acosta war wie die meisten Spanier von den Fans umringt, wurde in Jerez de la Frontera wie ein Rockstar gefeiert und verteilte auf den Hügeln T-Shirts an die Fans: «Es war nett – vielleicht nehmen wir nächstes Mal das Mikro des Streckensprechers, das eine war glaube ich nicht genug. Es war wirklich super toll, die Leute noch um sechs am Abend da draußen zu sehen.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Rennen (27. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 40:56,374 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,561 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,217

4. Maverick Viñales (E), KTM, +3,678

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,267

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,529

7. Pedro Acosta (E), KTM, +9,764

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,923

9. Enea Bastianini (I), KTM, +15,879

10. Luca Marini (I), Honda, +17,239

11. Johann Zarco (F), Honda, +17,784

12. Marc Márquez (E), Ducati, +20,890

13. Alex Rins (E), Yamaha, +21,120

14. Aleix Espargaro (E), Honda, +23,678

15. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +24,510

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +25,726

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +31,429

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +49,303

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 7 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 12 Runden zurück

– Somkiat Chantra (T), Honda, 14 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 140 Punkte. 2. M. Marquez 139. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 63. 6. Quartararo 50. 7. Zarco 43. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 35. 10. Acosta 33. 11. Binder 32. 12. Marini 32. 13. Bastianini 28. 14. Aldeguer 25. 15. Viñales 24. 16. Miller 19. 17. Rins 17. 18. Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. A. Espargaro 2. 22. Oliveira 2. 23. Savadori 1. 24. Chantra 0. 25. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 185 Punkte. 2. Yamaha 62. 3. KTM 58. 4. Honda 56. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 259 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 165. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 147. 4. Monster Energy Yamaha 67. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 52. 7. LCR Honda Castrol 43. 8. Honda HRC Castrol Team 43. 9. Trackhouse MotoGP Team 42. 10. Aprilia Racing 36. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.