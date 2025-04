MotoGP-Live-Ticker: Der Spanien-Grand-Prix in Jerez

MotoGP-Festspiele in Jerez de la Frontera

Alles ist steigerbar: Nach dem MotoGP-Sprint will Yamaha-Aushängeschild Fabio Quartararo beim Großen Preis von Spanien eine Revanche. Der Live-Ticker begleitet den großen Europa-Auftakt in Jerez de la Frontera.

Die erste MotoGP-Sprint der Saison in Europa war vom Start weg hochspannend – doch das Match über 12 Runden endete für Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo von der Pole-Position früh im Aus.

Nach dem Sturz des schnellen Franzosen hatte das Ducati-Kommando mit Marc Marquez an der Spitze übernommen. Der fünfte Sprint-Sieg in Folge des souveränen WM-Spitzenreiters heizte die riesige spanische Fangemeinde schon einmal für den Höhepunkt am Sonntag ab 14 Uhr auf.

Sicher ist aber auch – Fabio Quartararo hat in Jerez das Tempo um dagegenzuhalten. Schafft der Yamaha-Pilot über die volle Distanz eine weitere Sensation und bekommt «El Diablo» dabei Unterstützung von KTM-Tech3-Pilot Maverick Vinales?

Der MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com begleitet den Großen Preis von Spanien von der Boxenausfahrt bis zur Hymne für den Sieger.