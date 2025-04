Pecco Bagnaia (3.): «Denke, ich habe Marc überrascht»

Selten sah man den Drittplatzierten eines MotoGP-Rennens so zerknirscht wie Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia. Der Italiener fühlte sich von seinem Bike eingebremst. Trotz fand die #63 in dem Zweikampf mit Marc Marquez.

Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia erlebte einen hochspannenden Spanien-GP. Mit einem sehr guten Start schob sich die #63 gleich an Teamkollege Marc Marquez vorbei. Wenig überraschend dauerte es nur wenige Kurven, bis der Spanier zurückschlagen wollte. Doch am Tag des Spanien-GP gab es kein Pardon vom Italiener. Bagnaia hielt wie vor einem Jahr hart dagegen und gab dem Rennen damit auch entscheidende Impulse.

Erstens: Durch den Schlagabtausch hatte Yamaha-Pilot Quartararo so lange Ruhe, um sich einen kleinen, aber wichtigen Vorsprung zu verschaffen. Exakt diese Lücke rettete dem Franzosen im Ziel den zweiten Platz.

Zweitens: Marc Marquez wurde hinter Pecco Bagnaia unruhiger und aggressiver – und fuhr am Ende in einen kleinen, aber verhängnisvollen Fehler.

Der Vizeweltmeister war ein großer Profiteur des Rennens und nach dem Rennen dennoch sichtlich unzufrieden. Bagnaia berichtete nach der Podiums-Zeremonie: «Ich habe mein Bestes gegeben und dennoch war nicht mehr drin. Rennen wie diese mag ich nicht. Es gab ein Limit und am Ende war ich nicht da, wo ich sein könnte.»

Das gilt im Besonderen mit Blick auf den Sieger. Bagnaia: «Alex machte das, was ich vor einem Jahr gemacht habe. Wenn wir seine Daten mit meinen von vor 12 Monaten vergleichen, sind sie identisch. Es fehlt mir nach wie vor immer noch ein wenig zu meiner alten Basis. Wir haben uns bereits in vielen kleinen Schritten verbessert, aber das heute war der Beweis, dass wir noch nicht am Ziel sind.»

Zu dem harten Zweikampf mit Marc Marquez gab sich der Italiener entspannt: «Es war ein super Duell. Schön wäre es noch gewesen, wenn es statt in der ersten in der letzten gewesen wäre. Ich denke, ich konnte Marc heute überraschen. In Kurve 8 habe ich mich über das Wochenende gesteigert und so konnte ich mit einer eigenen Linie vorfahren. »

Bagnaia war anzumerken – trotz Platz und verkürztem Rückstand auf Marc Márquez in der WM-Tabelle: Die #63 sehnt sich nach dem technischen Ausweg und dem morgigen Test. «Wir müssen mehr probieren. Alex ist glücklich mit seinem Bike, Marcs Stärke ist, dass er mit so ziemlich allem schnell ist, aber ich tue mir noch schwer mit unserer Spezifikation. Beim Test können wir uns jetzt auf anderes konzentrieren und ich hoffe so sehr, dass hier der wichtige große Schritt kommt.»

Nach dem Europauftakt ist Pecco Bagnaia weiterhin Dritter des MotoGP-Klassements. Dem Doppelweltmeister fehlen nun 19 Zähler auf Teamkollege Marc Marquez und 20 auf den neuen Spitzenreiter – der kurioserweise auf einer Ducati GP24 sitzt.

Ergebnisse MotoGP Jerez, Rennen (27. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 40:56,374 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,561 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,217

4. Maverick Viñales (E), KTM, +3,678

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,267

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,529

7. Pedro Acosta (E), KTM, +9,764

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,923

9. Enea Bastianini (I), KTM, +15,879

10. Luca Marini (I), Honda, +17,239

11. Johann Zarco (F), Honda, +17,784

12. Marc Márquez (E), Ducati, +20,890

13. Alex Rins (E), Yamaha, +21,120

14. Aleix Espargaro (E), Honda, +23,678

15. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +24,510

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +25,726

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +31,429

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +49,303

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 7 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 12 Runden zurück

– Somkiat Chantra (T), Honda, 14 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 140 Punkte. 2. M. Marquez 139. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 63. 6. Quartararo 50. 7. Zarco 43. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 35. 10. Acosta 33. 11. Binder 32. 12. Marini 32. 13. Bastianini 28. 14. Aldeguer 25. 15. Viñales 24. 16. Miller 19. 17. Rins 17. 18. Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. A. Espargaro 2. 22. Oliveira 2. 23. Savadori 1. 24. Chantra 0. 25. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 185 Punkte. 2. Yamaha 62. 3. KTM 58. 4. Honda 56. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 259 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 165. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 147. 4. Monster Energy Yamaha 67. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 52. 7. LCR Honda Castrol 43. 8. Honda HRC Castrol Team 43. 9. Trackhouse MotoGP Team 42. 10. Aprilia Racing 36. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.