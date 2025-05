Gestürzter Alex Márquez scherzte: «Marc hat gelogen»

Alex Márquez kam als WM-Leader zum MotoGP-Wochenende in Le Mans. Nach Sprint und GP verlässt er den Schauplatz jedoch mit 22 Punkten Rückstand. Zwei Stürze machten am Sonntag einen Podestplatz zu Nichte.

Das MotoGP-Rennen in Le Mans verlief für Alex Márquez zunächst nach Plan. Im Trockenen konnte der Spanier Bruder Marc Márquez attackieren und überholen. Im Weiteren Rennverlauf verfolgte er meist den achtfachen Weltmeister. Doch sechs Runden vor dem Ende des wettermäßig durchwachsenen Rennens stürzte Alex in Kurve 3 spektakulär mit seiner Ducati.

Der zweifache Motorrad-Weltmeister konnte die Maschine aufheben und das Rennen auf Position 6 fortsetzen. Nur zwei Runden später dann das Aus. Alex Márquez klappte das Vorderrad ein und sein Rennen war vorbei – null Punkte und 22 Zähler Rückstand auf Bruder Marc in der Weltmeisterschaft.



Dabei sah es zunächst so aus, als hätte Alex einen Schritt gemacht, seinen Bruder konnte er bisher nicht oft überholen. «Nach vier Runden im Trockenen, kann man nicht davon sprechen», dass ich schneller als Marc war, winkte der 29-Jährige ab. «Er hat in dieser Situation einfach die Kontrolle walten lassen. In dem Moment habe ich einfach mehr riskiert als er.»

«Ich bin nicht glücklich, denn das können wir nach zwei Stürzen einfach nicht sein. Ich habe null Punkte geholt», berichtete Alex im Interview und fügte an: «Es ist, wie es ist. Wir haben zunächst alles perfekt gemacht, auch wenn die Strategie von Zarco am Ende besser war, denn er ist auf Regenreifen geblieben. In der Meisterschaftssituation, in der wir sind, war es aber zu riskant. Hätte es nicht wieder angefangen zu regnen, hätten wir null Punkte gehabt.»

Zum Rennverlauf sagte der WM-Zweite: «Ich wollte letztendlich nur den Vorsprung auf Acosta halten, dieser verhielt sich recht stabil. Als ich zwei Jungs überrundet hatte, habe ich mich zu sehr entspannt und bin etwas langsamer in Kurve 3 gefahren, mit weniger Druck auf der Vorderbremse. Die Schräglage war in diesem Moment etwas mehr und ich habe das Heck verloren – ohne Gas zu geben. Das war schade.»

«Der zweite Sturz war aber viel ärgerlicher. Der Lenker war krumm und das Bike hatte keine Wings mehr. Wir hätten aber die zehn Punkte mitnehmen müssen, sie wären sehr hilfreich für die Meisterschaft gewesen», weiß er. «Das tut mir wirklich weh und vielleicht war ich übermotiviert und habe zu viel Druck gemacht. Das Vorderrad hat blockiert.»



Ist es eine Lektion für Alex? «Jedes Rennen ist für mich eine Lektion», stellte er klar. «Manche sind härter, manche sind aber schöner. Diese war weniger schön. Wichtig ist aber, dass wir im Trockenen und im Nassen konkurrenzfähig sind.»

Bruder Marc Márquez betonte, dass Alex beim nächsten GP in Silverstone stärker als er sein dürfte. Was sagt der Gresini-Pilot dazu? «Im letzten Jahr war Marc auf dem gleichen Bike schneller als ich. Ich liebe diese schnelle und flüssige Strecke, aber in der Performance sind wir beinahe gleich aufgestellt. Vielleicht ist die Strecke für meine Fahrstil etwas besser geeignet. Aber Marc baut gerne etwas Druck auf, das hat er in Katar auch getan und da war er vor mir. Er hat da schon gelogen», scherzte der Spanier.

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Rennen (11. Mai):

1. Johann Zarco (F), Honda, 26 Runden in 45:47,541 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +19,907 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +26,532

4. Pedro Acosta (E), KTM, +29,631

5. Maverick Viñales (E), KTM, +38,136

6. Takaaki Nakagami (J), Honda, +59,527

7. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1:10,302 min

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1:10,363

9. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:25,791

10. Ai Ogura (J), Aprilia, +1:26,529

11. Luca Marini (I), Honda, +1:32,535

12. Alex Rins (E), Yamaha, +1:35,357

13. Enea Bastianini (I), KTM, 1 Runde zurück

14. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1 Runde zurück

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1 Runde zurück

16. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1 Runde zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 20 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 21 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 23 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 26 Runden zurück



Ergebnisse MotoGP Le Mans, Sprint (10. Mai):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:49,022 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,530 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +2,164

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,840

5. Maverick Viñales (E), KTM, +5,285

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,939

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,367

8. Alex Rins (E), Yamaha, +8,930

9. Joan Mir (E), Honda, +9,858

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +11,599

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +12,238

12. Luca Marini (I), Honda, +12,458

13. Enea Bastianini (I), KTM, +12,540

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,610

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,752

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,381

17. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +15,904

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +27,507

19. Pedro Acosta (E), KTM, +28,342

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +44,807

– Brad Binder (ZA), KTM, 9 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden zurück



WM-Stand nach 12 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 171 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 74. 6. Zarco 72. 7. Quartararo 56. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 46. 10. Ogura 43. 11. Viñales 40. 12. Bezzecchi 38. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 19. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 217 Punkte. 2. Honda 85. 3. KTM 76 4. Yamaha 72. 5. Aprilia 62.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 291 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 197. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 159. 4. Monster Energy Yamaha 79. 5. Red Bull KTM Factory Racing 78. 6. LCR Honda 72. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Honda HRC Castrol Team 49. 10. Aprilia Racing 46. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.