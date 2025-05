Pedro Acosta (KTM) nach Rang 4: «Es ist schrecklich!»

Für das Red Bull KTM-Werksteam und Pedro Acosta war das Ergebnis beim Frankreich-GP das Beste der Saison. Dennoch ist der Spanier nicht glücklich mit dem Resultat und den Entscheidungen im MotoGP-Rennen von Le Mans.

Wie angekündigt zog kurz vor dem Start zum MotoGP-Rennen in Le Mans eine Schlechtwetterfront über den Circuit Bugatti. Alle Fahrer in der Startaufstellung hatten Slicks montiert, zum Ende der Aufwärmrunde kamen alle an die Box, um auf das Motorrad mit Regenreifen zu wechseln, weil der Asphalt zu nass war.

Das hätte zur Folge gehabt, dass alle 22 Fahrer aus der Boxengasse hätten starten müssen. MotoGP-Renndirektor Mark Webb reagierte und ließ das Rennen entsprechend der neuen Regeln aus Sicherheitsgründen abbrechen. Pedro Acosta hatte sich eigentlich auf den chaotischen Beginn eingeschossen: «Ich war in der Warm-Up-Runde mitten im Feld und in Kurve 8 hatte ich fast einen Highsider. In Kurve 9 erhielt ich erneut eine Warnung und deshalb entschied ich mich, in die Box zu fahren», schilderte der Red Bull KTM-Pilot. «Es erinnerte mich an ein früheres Rennen am Sachsenring. Ich hatte mich also beeilt, um möglichst weit vorne zu sein, aber dann kam die Info, dass wir nicht starten können.»

Nach der Besichtigungsrunde zum geplanten Neustart kamen dann erneut einige Fahrer in die Box, um auf das Bike mit den Trockenreifen zurück zu wechseln, auch wenn es eine doppelte Long-Lap-Penalty mit sich bringt – Acosta zählte zu den 13 Fahrern, die diese Variante wählten. So ging der Spanier aber zumindest von seiner ursprünglichen Startposition 12 ins Rennen auf dem 4,1 km langen Kurs. Nach wenigen Runden wechselte er dann wieder auf das Bike mit den Regenreifen, denn der Niederschlag nahm im Laufe des 26-Runden-Rennens zu.

«Alles war gut, auch der Start war okay. Anfangs war ich Fünfter, das Fahren im Regen war nicht schlecht. Ich hatte einen ähnlichen Rhythmus wie Alex und Marc vor mir. Als es mehr regnete und die Menge des Wassers auf der Strecke zunahm, wurde alles chaotisch. Klar, der Reifen hat nicht vom Anfang bis zum Ende durchgehalten, aber der Fahrverhalten am Ende war unterirdisch», erklärte ein genervter Pedro Acosta nach dem Rennen.

«Als Fabio und Brad in der letzten Kurve stürzten, war für mich klar, dass ich in die Box fahre und das Bike mit Regenreifen hole», stellte Pedro klar. «Ich hatte vorher einige wilde Momente, so war es die richtige Entscheidung. Es war ein positives Wochenende, aber am Ende sind wir unglücklich, weil wir das Podium nicht erreicht haben. Das Gefühl, das Set-up war gut, aber wir haben die falsche Entscheidung getroffen mit dem Reifen. Wir hätten den Weichen nutzen müssen, nicht Medium. Dennoch müssen wir das Positive sehen.»

Was hat Pedro generell über die Bedingungen bei diesem Rennen zu sagen? Die Zuschauer sahen viele Stürze. «Die Stürze lagen nicht an den Bedingungen, sondern an der Strecke», entgegnete der KTM-Star, der 29 Sekunden hinter Sieger Johann Zarco (Honda) ins Ziel kam. «Es ist kaum nachzuvollziehen, warum die letzte Kurve und der erste Sektor bis Kurve 6 so rutschig sind. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der genannte Abschnitt, der einzige Teil der Strecke ist, den die Autos auch nutzen. Es ist schrecklich und wirklich rutschig. Die restliche Strecke ist recht gut, aber so ist es halt und wir sind durchgekommen.»

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Rennen (11. Mai):

1. Johann Zarco (F), Honda, 26 Runden in 45:47,541 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +19,907 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +26,532

4. Pedro Acosta (E), KTM, +29,631

5. Maverick Viñales (E), KTM, +38,136

6. Takaaki Nakagami (J), Honda, +59,527

7. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1:10,302 min

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1:10,363

9. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:25,791

10. Ai Ogura (J), Aprilia, +1:26,529

11. Luca Marini (I), Honda, +1:32,535

12. Alex Rins (E), Yamaha, +1:35,357

13. Enea Bastianini (I), KTM, 1 Runde zurück

14. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1 Runde zurück

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1 Runde zurück

16. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1 Runde zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 20 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 21 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 23 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 26 Runden zurück



Ergebnisse MotoGP Le Mans, Sprint (10. Mai):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:49,022 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,530 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +2,164

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,840

5. Maverick Viñales (E), KTM, +5,285

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,939

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,367

8. Alex Rins (E), Yamaha, +8,930

9. Joan Mir (E), Honda, +9,858

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +11,599

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +12,238

12. Luca Marini (I), Honda, +12,458

13. Enea Bastianini (I), KTM, +12,540

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,610

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,752

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,381

17. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +15,904

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +27,507

19. Pedro Acosta (E), KTM, +28,342

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +44,807

– Brad Binder (ZA), KTM, 9 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden zurück



WM-Stand nach 12 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 171 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 74. 6. Zarco 72. 7. Quartararo 56. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 46. 10. Ogura 43. 11. Viñales 40. 12. Bezzecchi 38. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 19. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 217 Punkte. 2. Honda 85. 3. KTM 76 4. Yamaha 72. 5. Aprilia 62.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 291 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 197. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 159. 4. Monster Energy Yamaha 79. 5. Red Bull KTM Factory Racing 78. 6. LCR Honda 72. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Honda HRC Castrol Team 49. 10. Aprilia Racing 46. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.