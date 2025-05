Marc Márquez (2.): «Es war der einzige kleine Fehler»

20 WM-Punkte am Sonntag in Le Mans: Marc Márquez

Ducati-Werksfahrer Marc Márquez kam im chaotischen MotoGP-Rennen am Sonntag in Le Mans auf Position 2 ins Ziel und baute damit seine WM-Führung aus. Wie der Spanier im Regen die Nerven behielt.

Das war wirklich Nervenzerreißend. Das sechste MotoGP-Wochenende der Saison lieferte eine unglaubliche Schlacht auf dem Bugatti Circuit in Le Mans. Während die WM-Konkurrenten Alex Márquez und Pecco Bagnaia (beide Ducati) das GP-Rennen am Sonntag ohne Punkte beenden mussten, sicherte sich Marc Márquez 20 Zähler. Der Spanier baute mit Platz 2, trotz 20 Sekunden Rückstand auf Sieger Johann Zarco (Honda), die WM-Führung auf 22 Punkte aus.

Dabei war der Arbeitstag in Frankreich alles andere als einfach. Noch vor dem Start begann es zu tröpfeln, sodass alle Piloten nach der Warm-Up-Runde in die Box kamen, um auf Regenreifen zu wechseln. Die Rennleitung entschied sich zu einem Abbruch, da nicht alle Fahrer aus der Boxengasse in den GP starten können.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Le Mans © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Ai Ogura und Pecco Bagnaia © Gold & Goose Lorenzo Savadori © Gold & Goose Johann Zarco gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Johann Zarco © Gold & Goose Marc Márquez, Johann Zarco, Fermin Aldeguer © Gold & Goose Sieger Johann Zarco Zurück Weiter

Nach der Besichtigungsrunde zum geplanten Neustart kamen dann erneut einige Fahrer in die Box, um auf das Bike mit den Trockenreifen zurück zu wechseln, auch wenn es eine doppelte Long-Lap-Penalty mit sich bringt. Unter den Fahrern, die auf Slicks starteten war auch Marc Márquez. Die Strecke war fast komplett abgetrocknet und der Ducati-Werkspilot hatte somit beste Voraussetzungen für das Rennen über 26 Runden.



Zunächst begann Márquez verhalten. Andere Piloten waren deutlich schneller, machten aber auch einige Fehler. Die Strafe für den Bikewechsel hatte der achtfache Weltmeister nach fünf Runden absolviert – dann setzte erneut Regen ein und die Piloten wechselten wieder auf die Einsatzgeräte mit den Regenreifen. Zarco war da bereits sieben Sekunden vor Márquez und weil der Franzose deutlich schnellere Runden fuhr, musste sich der Spanier mit Platz 2 zufriedengeben.

«Ich habe mich die ganze Zeit kontrolliert, habe einfach versucht das Maximum an Punkten zu holen», schilderte der WM-Leader nach dem GP. «Ich musste während des gesamten Rennens den vollen Fokus behalten, denn die ersten fünf oder sechs Runden waren verrückt. Es war super anstrengend auf der mentalen Seite, zu verstehen, was zu tun ist. Als es dann im weiteren Rennverlauf geregnet hat, veränderte sich die Strecke sehr schnell. Immer wieder war es mehr oder weniger Wasser, der Grip veränderte sich stark. Es war schwierig, den Fahrstil an die Bedingungen anzupassen.»

Márquez betonte anschließend: «Die doppelte Long-Lap war der einzige Fehler meinerseits. Ich wollte Alex in dem Moment folgen, um die Long-Lap gleich zu absolvieren, denn dann habe ich jemanden vor mir. Wenn man im Regen in einer Kurve als Führender ankommt, dann ist das meistens der, der den Fehler macht. Aber ich habe beinahe Fermin getroffen und es war unklar, ob ich die Long-Lap erwische. Das war der einzige kleine Fehler. Das restliche Rennen lief planmäßig. Mit 20 Punkten und zwölf Punkten gestern, war es ein gutes Wochenende.»

Gegen Johann Zarco hatte die Nummer 93 am Sonntag nichts auszurichten. «Er war schneller als wir. Als ich hinter ihm war, habe ich mir gedacht: ‚Mal sehen, ob er sich die Reifen ruiniert‘. Wenn man drei, vier Runden im Trockenen auf den Regenreifen draußen bleibt, kannst du in der Regel anschließend nicht mehr schnell fahren im Nassen. Aber nach zwei Runden, als ich sah, dass ich maximal gleichschnell sein kann, habe ich mir gesagt, dass ich nur den Vorsprung auf Alex kontrollieren werde», so Márquez.

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Rennen (11. Mai):

1. Johann Zarco (F), Honda, 26 Runden in 45:47,541 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +19,907 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +26,532

4. Pedro Acosta (E), KTM, +29,631

5. Maverick Viñales (E), KTM, +38,136

6. Takaaki Nakagami (J), Honda, +59,527

7. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1:10,302 min

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1:10,363

9. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:25,791

10. Ai Ogura (J), Aprilia, +1:26,529

11. Luca Marini (I), Honda, +1:32,535

12. Alex Rins (E), Yamaha, +1:35,357

13. Enea Bastianini (I), KTM, 1 Runde zurück

14. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1 Runde zurück

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1 Runde zurück

16. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1 Runde zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 20 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 21 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 23 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 26 Runden zurück



Ergebnisse MotoGP Le Mans, Sprint (10. Mai):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:49,022 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,530 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +2,164

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,840

5. Maverick Viñales (E), KTM, +5,285

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,939

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,367

8. Alex Rins (E), Yamaha, +8,930

9. Joan Mir (E), Honda, +9,858

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +11,599

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +12,238

12. Luca Marini (I), Honda, +12,458

13. Enea Bastianini (I), KTM, +12,540

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,610

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,752

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,381

17. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +15,904

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +27,507

19. Pedro Acosta (E), KTM, +28,342

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +44,807

– Brad Binder (ZA), KTM, 9 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden zurück



WM-Stand nach 12 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 171 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 74. 6. Zarco 72. 7. Quartararo 56. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 46. 10. Ogura 43. 11. Viñales 40. 12. Bezzecchi 38. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 19. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 217 Punkte. 2. Honda 85. 3. KTM 76 4. Yamaha 72. 5. Aprilia 62.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 291 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 197. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 159. 4. Monster Energy Yamaha 79. 5. Red Bull KTM Factory Racing 78. 6. LCR Honda 72. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Honda HRC Castrol Team 49. 10. Aprilia Racing 46. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.