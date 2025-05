Riesenchance: Miller warf möglichen Yamaha-Sieg weg

Großer Frust bei Jack Miller nach dem Highsider bei der MotoGP in Frankreich: Der Pramac-Pilot setzte in Le Mans auf die Strategie des späteren Siegers, machte im entscheidenden Moment aber einen kostspieligen Fehler.

Mit Johann Zarco gewann ein Satelliten-Fahrer von Honda den diesjährigen Frankreich-Grand-Prix in Le Mans und schrieb damit Geschichte. Es hätte aber auch ein Satelliten-Fahrer von Yamaha gewinnen können, denn Pramac-Pilot Jack Miller machte bis zu seinem Sturz alles richtig.

Wie Zarco setzte auch Miller auf Regenreifen und war damit perfekt aufgestellt, als der Regen nach einigen Runden zurückkehrte. Von Startplatz 8 ins Rennen gegangen verlor Miller mit Regenreifen nicht allzu viel Zeit auf die Fahrer mit Trockenreifen, die zu Beginn klar im Vorteil waren. Wie Zarco konnte sich Miller die Long-Lap-Penaltys und den Motorradtausch sparen.

Doch der Plan brach zusammen, bevor Miller aufgrund des Regens an die Spitze gespült werden konnte. Am Ende von Runde 5 stürzte Miller in der Zielkurve und war damit aus dem Rennen. Zu diesem Zeitpunkt lag er zwei Positionen vor dem späteren Sieger, der mit der gleichen Strategie ins Rennen gegangen war.

Miller ist sich bewusst, dass er sehr gute Karten hatte, das Rennen zu gewinnen. «Ich sah, wo Marc (Marquez; Anm. d. Red.) und die Führungsgruppe fuhr», erklärte Miller. «Mir war klar, dass das Rennen zu mir kommt, wenn die anderen Fahrer in die Box müssen. Und dann, am entscheidenden Punkt, stürzte ich.»

«Wir vertrauten dem Wetterbericht. Und er war richtig! Ich blieb draußen», schilderte der Australier nach dem Rennen in Le Mans. «Zwischenzeitlich war es wirklich schwierig, als die Fahrer mit Slicks an mir vorbeizogen», bemerkte Miller, der das Rennen in den ersten Runden gut kontrollierte.

Die Zielkurve wurde auch anderen Fahrern zum Verhängnis, weil es an dieser Stelle stärker regnete. Doch im Gegensatz zu Fabio Quartararo und Brad Binder war Miller richtig bereift. «Zu diesem Zeitpunkt nahm der Regen wieder leicht zu. Ich kam aus der Zielkurve, richtete das Motorrad auf und ging ans Gas. Dann flog ich sehr unvermittelt via Highsider ab», beschrieb Miller den Sturz.

Damit war der Traum vom ersten Yamaha-Sieg geplatzt. «Es tut weh, vor allem wenn man sich nicht erklären kann, warum es passiert ist», ärgerte sich der 30-jährige Australier, der die Riesenchance nicht nutzen konnte. «Johann fuhr zu diesem Zeitpunkt einige Sekunden hinter mir», so Miller.

«Ich spürte, dass das Vorderrad ziemlich rutscht und die letzte Kurve feuchter ist als der Rest der Strecke. Ich wollte kontrolliert durch diesen Bereich fahren und das tat ich auch», berichtete Miller. «Die Daten zeigen, dass ich langsamer fuhr als in der Runde davor.»

«Es war einfach merkwürdig», wunderte sich Miller über den Sturz und wirkte niedergeschlagen. «Ich bin wirklich enttäuscht, weil wir eigentlich alles richtig gemacht hatten. Für das Team tut es mir richtig leid.»