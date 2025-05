Di Giannantonio (8.): «Ich versuche, es zu verstehen»

VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio fuhr im verrückten MotoGP-Grand-Prix in Le Mans als 8. über die Ziellinie. Ein Fehler beim Reifenpoker kostete ihn eine Top-5-Platzierung. Mit seinem Wochenende ist er dennoch zufrieden.

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) hat ein turbulentes MotoGP-Wochenende in Le Mans hinter sich. Schon im Zeittraining am Freitag lief es nicht optimal, als er als 18. den direkten Einzug ins Q2 deutlich verpasste. Im Qualifying am Samstag lief es auch nicht besser – Startplatz 17 war die Folge. Im Sprintrennen kämpfte sich «Diggia» mit einer starken Leistung bis auf Platz 7 nach vorne.

Dann folgte am Sonntag der Chaos-Grand-Prix auf dem Circuit Bugatti. Di Giannantonio war einer der 13 Fahrer, die nach der Besichtigungsrunde zum geplanten Neustart in die Box fuhren, um auf das Bike mit den Trockenreifen zurückzuwechseln. Die doppelte Long-lap-Strafe nahm er, wie die anderen, bewusst in Kauf.

«Es war ein verrücktes Rennen – ich versuche immer noch zu verstehen, was da passiert ist», schmunzelte Di Giannantonio nach dem Rennen. «Wir haben versucht, mit den Slicks zu fahren, aber der erste Teil des Rennens war eindeutig nass. In den ersten Runden waren wir gut dabei, dann sah ich einige Stürze vor mir, so dass ich viel Zeit verlor. Als die anderen in die Box fuhren, um das Motorrad erneut zu wechseln, war ich zu weit weg, und ich drehte noch eine Runde. Ich denke, das war der Fehler, der mich eine Top-5-Platzierung gekostet hat.»

Dann wechselte auch Di Giannantonio das zweite Mal das Bike. «Mit den Regenreifen hatte ich am Anfang Probleme, dann wurde es immer besser und ich hatte eine gute Pace.»

Der VR46-Pilot fuhr als Achter über die Ziellinie. In der Gesamtwertung liegt er nach dem Frankreich-GP mit 74 Punkten auf Rang 5. «Wenn man bedenkt, wie das Wochenende verlaufen ist, bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden», so das Resümee des 26-Jährigen. «Wir haben einige Punkte auf die Jungs vor uns aufgeholt. Es scheint, als hätten wir ein Basis-Setup gefunden, also gehen wir mit positiven Gefühlen nach Silverstone.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Le Mans © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Ai Ogura und Pecco Bagnaia © Gold & Goose Lorenzo Savadori © Gold & Goose Johann Zarco gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Johann Zarco © Gold & Goose Marc Márquez, Johann Zarco, Fermin Aldeguer © Gold & Goose Sieger Johann Zarco Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Rennen (11. Mai):

1. Johann Zarco (F), Honda, 26 Runden in 45:47,541 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +19,907 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +26,532

4. Pedro Acosta (E), KTM, +29,631

5. Maverick Viñales (E), KTM, +38,136

6. Takaaki Nakagami (J), Honda, +59,527

7. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1:10,302 min

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1:10,363

9. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:25,791

10. Ai Ogura (J), Aprilia, +1:26,529

11. Luca Marini (I), Honda, +1:32,535

12. Alex Rins (E), Yamaha, +1:35,357

13. Enea Bastianini (I), KTM, 1 Runde zurück

14. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1 Runde zurück

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1 Runde zurück

16. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1 Runde zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 20 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 21 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 23 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 26 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Le Mans, Sprint (10. Mai):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:49,022 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,530 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +2,164

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,840

5. Maverick Viñales (E), KTM, +5,285

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,939

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,367

8. Alex Rins (E), Yamaha, +8,930

9. Joan Mir (E), Honda, +9,858

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +11,599

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +12,238

12. Luca Marini (I), Honda, +12,458

13. Enea Bastianini (I), KTM, +12,540

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,610

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,752

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,381

17. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +15,904

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +27,507

19. Pedro Acosta (E), KTM, +28,342

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +44,807

– Brad Binder (ZA), KTM, 9 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 12 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 171 Punkte. 2. A. Marquez 149. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 74. 6. Zarco 72. 7. Quartararo 56. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 46. 10. Ogura 43. 11. Viñales 40. 12. Bezzecchi 38. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 19. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 217 Punkte. 2. Honda 85. 3. KTM 76 4. Yamaha 72. 5. Aprilia 62.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 291 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 197. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 159. 4. Monster Energy Yamaha 79. 5. Red Bull KTM Factory Racing 78. 6. LCR Honda 72. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Honda HRC Castrol Team 49. 10. Aprilia Racing 46. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.