Raul Fernandez happy: Lichtblick für Aprilia 12.05.2025 - 14:12 Von Sebastian Fränzschky

© Gold & Goose Raul Fernandez war in Le Mans bester Aprilia-Pilot

Aprilia-Pilot Raul Fernandez erlebte bei der MotoGP in Le Mans das bisher beste Rennwochenende der Saison 2025: Am Sonntag fuhr der Trackhouse-Pilot in die Top-7 und freute sich über das gute Gefühl für seine RS-GP.