MotoGP in Spielberg: Für vier Musiker wird Traum wahr

Die Grazer Indie-Rock-Band Velvet Wasted wird vor dem MotoGP-Grand-Prix auf dem Red Bull Ring am 17. August die österreichische Bundeshymne spielen. Die vier Musiker werden den Auftritt ihres Lebens haben.

Vom 15. bis 17. August findet in Spielberg der «Motorrad Grand Prix von Österreich 2025» statt. Hunderttausende Fans werden dazu wieder an den Red Bull Ring kommen, um die Rennaction hautnah mitzuerleben.

Für die richtige Stimmung wird die Band Velvet Wasted sorgen. Die Grazer haben sich beim Bandcontest «Red Bull Stage – Take Off» durchgesetzt und werden direkt vor dem MotoGP-Rennen am Sonntag den Auftritt ihres Lebens haben. Am Starting-Grid werden sie ihre rockige Version der österreichischen Bundeshymne live vor einem weltweiten Publikum spielen.

«Das ist das Aller, Aller, Allerschönste für uns. Wir haben Motorsport-Vergangenheit in der Band, einer ist Motocross gefahren. Und wir haben MotoGP geschaut. Es ist eine Verbindung da, die über Generationen geht», freuen sich die vier steirischen Musiker. «Es ist ein Traum, die Hymne singen zu dürfen, mit dem Mut, den uns unsere Eltern zum Musikmachen mitgegeben haben – der Kreis schließt sich. Eine Riesenchance für uns und eine große Ehre. Marc und Alex Marquez oder Jorge Martin zu treffen, wäre super, aber der Moment, wenn wir auf Start-Ziel stehen und die Hymne spielen, wird das Größte sein! Wir werden uns jetzt erst einmal zurückziehen und die Hymne so geil es geht mit unserer Essenz präsentieren.»

Hunderte Nachwuchs-Formationen haben beim Bandcontest mitgemacht, um einen von drei Plätzen im Line-Up des diesjährigen Nova Rock Festivals in Nickelsdorf zu ergattern. Hinter ihnen liegt ein Meilenstein ihrer Bandgeschichte und für Velvet Wasted folgt in zwei Monaten das absolute Highlight der bisherigen Musik-Karriere.

2020 ins Leben gerufen, haben es Velvet Wasted geschafft, sich in die Playlists der europäischen Musikwelt zu spielen. Mit energiegeladenem Indie-Rock und mit rauen Gitarren lassen sie ihre Fans den Vibe der späten 90er-Jahre spüren. Zuletzt tourten sie durch Österreich, Deutschland und die Schweiz. Die Single «Blame It On The Nights» wurde auf zahlreichen österreichischen Radiosendern und sogar auf BBC Radio gespielt. Bevor es für Velvet Wasted auf die Start-Ziel-Gerade des Red Bull Ring geht, wo die MotoGP-Stars für den Grand Prix Aufstellung nehmen, werden sie den Fans am Rennwochenende zusätzlich in der MotoGP Bike City auf der großen Event-Bühne einheizen.

Auf die Fans wartet ein Side-Event-Programm mit Konzerten, Stunt Shows, Air Displays und Showruns. Die MotoGP Bike City sorgt für vier Tage Entertainment mit Festival-Stimmung und Live-Acts. Die Fans können hier zudem die Motorrad-Stars treffen, um Autogramme und Selfies als Erinnerung mit nach Hause zu nehmen.

Alle Informationen zum Motorrad Grand Prix von Österreich 2025 sowie Tickets gibt es unter www.redbullring.com.