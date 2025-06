Der Zeitplan für das MotoGP-Wochenende in Mugello

Kommendes Wochenende gastiert die MotoGP-WM in Mugello. Den Zeitplan für den Großen Preis von Italien 2025 gibt es hier im Überblick. Auch die Red Bull Rookies sind wieder mit dabei.

Mit seiner Mischung aus langsamen und schnellen Kurven sowie langen Geraden besitzt das «Autodromo Internazionale del Mugello» einen einzigartigen Charakter, der für die Fahrer und Ingenieure eine besondere Herausforderung darstellt. Der 5,245 km lange Rundkurs erstreckt sich über sechs Links- und neun Rechtskurven. Die längste Gerade misst dabei stolze 1141 m und bietet jährlich die Gelegenheit für Top-Speed-Rekorde.

Mit Ausnahme des Jahres 2020 ist Mugello seit 1991 fester Bestandteil des WM-Kalenders. Erfolgreichster Fahrer in Mugello ist MotoGP-Legende Valentino Rossi mit insgesamt sieben Siegen in der Königsklasse. Die Strecke gehört auch zu den Lieblingsstrecken von Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo). In den letzten drei Jahren konnte der Italiener dort alle MotoGP-Rennen gewinnen (3 Grands Prix und 2 Sprints).

Teamkollege Marc Marquez reist nach dem Doppelsieg in Aragon mit 32 Punkten Vorsprung auf Bruder Alex nach Mugello. Bagnaia hat in der WM-Tabelle bereits 93 Zähler Rückstand.

In Mugello werden zahlreiche Fahrer in vier Motorrad-WM-Klassen – Red Bull MotoGP Rookies Cup, Moto3, Moto2 und MotoGP – um Siege kämpfen. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 23 Runden sein.

Zeitplan für den Großen Preis von Italien 2025 (MESZ):

Freitag, 20. Juni:

09:00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 21. Juni:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (11 Runden)

16.00 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1

Sonntag, 22. Juni:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

08.35 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (17 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (19 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (23 Runden)