Jetzt offiziell: Nakagami ersetzt Marini in Mugello

Honda-Testfahrer Takaaki Nakagami wird in Mugello das MotoGP-Wochenende anstatt des verletzten Luca Marini bestreiten – SPEEDWEEK.com berichtete am 14. Juni darüber. Am 17. Juni kam die offizielle Bestätigung von HRC.

Takaaki Nakagami wird beim Großen Preis von Italien in Mugello sein Renn-Debüt im Honda-Werksteam geben. Er wird in Mugello den verletzten Stammfahrer Luca Marini ersetzen. Damit hat der Japaner die Gelegenheit, neben der Testarbeit wertvolle Rennkilometer mit der RC213V zu sammeln, um die Entwicklungsarbeit voranzutreiben.

«Zunächst einmal möchte ich Luca alles Gute für seine Genesung wünschen. Es ist mir eine Freude und Ehre, dem Honda-Werksteam beizutreten – vielen Dank an HRC für diese Gelegenheit», meinte Nakagami. «Das Testteam und ich haben in Japan hart für die Zukunft gearbeitet, aber an diesem Wochenende wird der Fokus ein wenig anders liegen. Ich bin in der Vergangenheit gerne in Mugello gefahren und habe dort auch einige gute Ergebnisse erzielt. Mal sehen, was wir erreichen können und wie wir dem Team beim Italien-GP helfen können.» Der fünfte Platz im Jahr 2019 ist bislang Nakagamis bestes Ergebnis in der Königsklasse in Mugello.

Bereits in Le Mans ging Nakagami für Honda per Wildcard an den Start. Dort erzielte er im Chaos-Grand-Prix den starken sechsten Platz.

Luca Marini war Ende Mai in Suzuka mit dem Langstrecken-Superbike Honda CBR1000RR-R SP bei Testfahrten schwer gestürzt. Eigentlich sollte der Italiener beim legendären Acht-Stunden-Rennen in Suzuka Anfang August an den Start gehen. Marini zog sich bei seinem Crash Verletzungen an Schlüsselbein, Hüfte, Brustbein, Knie und Lunge zu. Der Halbbruder von MotoGP-Legende Valentino Rossi ist während des Aragon-GP-Wochenendes nach Italien zurückgekehrt. Der Zeitpunkt für sein Comeback ist ungewiss.

In Aragon ernannte Honda keinen Ersatzfahrer, Joan Mir ging entsprechend als Einzelkämpfer an den Start.