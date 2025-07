Johann Zarco in Brünn (2.): Zum Glück blieb es nass!

Während vom besten Honda-Racer 2024 und 2025 im freien Training nichts zu sehen war, biss sich MotoGP-Routinier Johann Zarco im wichtigen Zeittraining in Brünn an der Spitze fest. Platz 2 auf regennasser Piste.

Mit keinem überragenden Gefühl hatte der seit langem erfolgreichste Honda-Pilot Johann das freie Training auf Platz 14 beendet. Durch die schwierigen Bedingungen auf abtrocknender Piste hatte die Zeitabstände zudem wenig Aussagekraft. Fast zwei Sekunden hatte der LCR-Pilot aus Frankreich auf die Bestzeit eingebüßt.

Während die meisten Piloten am Nachmittag wenig Freunde hatten, entwickelte sich das Zeittraining zu einem äußerst erfolgreichen Event für die Startnummer #5. Auf der klatschnassen Piste spielte Zarco alle fahrerischen Stärken aus. Unweigerlich wurden Erinnerungen an seinen überragenden Sieg beim Regenrennen in Le Mans abgerufen, als Zarco souverän um den Kurs kreiste.

Von Beginn der Session war Zarco unter den Schnellsten und ließ sich in einer Stunde auch nicht mehr verdrängen. Als die Zeit abgelaufen war hatte Johann Zarco auf Platz 2 nicht nur das Q2-Ziel voll erfüllt sondern auch das Franzosen-Duell gegen Quartararo gewonnen, der den Tag hinter Zarco beendete.

Johann Zarco nach der nassen Einheit: «Es war gut, dass wir am Vormittag auf nasser und trockenerer Strecke unterwegs waren. Wir konnten zwar keine Versuche an der Abstimmung machen aber doch ein gutes Gefühl bekommen. Mir war klar, dass es viel leichter werden würde im Nassen den Sprung ins Q2 zu schaffen.»

Der 35-Jährige weiter: «Zum Glück war es dann auch nass. Während der Session hatte ich absolute Bedenken, das es noch auftrocknet aber ein Wetterpoker in den letzten Minuten auf Slick mit höchstem Risiko ist zum Gück ausgeblieben.»

Nochmals unterstrich der Siebte der WM-Tabelle: «Für uns ist das Wichtigste überhaupt einen Platz im Q2 zu erreichen und das wäre auf trockenerer Piste sehr viel schwieriger geworden.»

Geht es nach Zarco, dann soll es in Tschechien aber zunächst trocken weiter gehen. «Ich wünsche mir jetzt ein FP2 ohne Regen, dann können wir weiter an der Abstimmung arbeiten und noch besser vorbereitet ins Qualifying gehen.»

Den Daumen hob der Routinier für die neu asphaltierte Strecke. Zarco: «Ich kann nicht sagen, dass die Strecke früher schlecht war – aber sie haben hier auf jeden Fall einen sehr guten Job gemacht. Speziell im Nassen wir dann mehr Runden gedreht haben war das Gefühl sehr gut.»

Johann Zarcos Auftritt am MotoGP-Freitag ist keine riesige Überraschung. Es ist bereits das siebte Mal dass sich Zarco 2025 direkt in das heiß begehrte zweite Qualifying gefahren hat.

Ergebnisse MotoGP Brünn, Zeittraining (18. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 2:03,935 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +0,469 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,530

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,557

5. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,721

6. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,781

7. Joan Mir (E), Honda, +0,876

8. Enea Bastianini (I), KTM, +0,943

9. Alex Márquez (E), Ducati, +1,058

10. Pedro Acosta (E), KTM, +1,283

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,322

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,370

13. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,505

14. Alex Rins (E), Yamaha, +1,538

15. Brad Binder (ZA), KTM, +1,565

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,692

17. Pol Espargaró (E), KTM, +1,817

18. Augusto Fernández (E), Yamaha, +1,864

19. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,902

20. Ai Ogura (J), Aprilia, +2,373

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +2,547

22. Luca Marini (I), Honda, +2,870