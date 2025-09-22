Motegi: Der Zeitplan für den Japan-GP 2025

Am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP-WM in Japan. Wer die Rennen auf dem Twin Ring Motegi live mitverfolgen möchte, muss früh aufstehen. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen gibt es hier im Überblick.

Seit dem Jahr 1999 gastiert die Motorrad-WM auf dem Twin Ring der japanischen Kleinstadt Motegi. Zwischen 2000 und 2003 gab es zwei WM-Läufe in Japan. Motegi galt damals als Pazifik-Grand-Prix, während in Suzuka der Grand Prix von Japan ausgetragen wurde. Doch nach dem tödlichen Unfall von Daijiro Kato 2003 wurde diese Strecke aus dem Kalender gestrichen und Motegi zum offiziellen Japan-GP erklärt.

Die 4,8 km lange Rennstrecke kann durch Verbindungsstücke in drei verschiedenen Varianten genutzt werden. Die MotoGP-Asse befahren den kompletten Kurs, der acht Rechts- und sechs Linkskurven umfasst.

Den Platz des erfolgreichsten Fahrers der Königsklasse teilen sich mit Loris Capirossi (2005-2007), Jorge Lorenzo (2009, 2013, 2014), Dani Pedrosa (2011, 2012, 2015) und Marc Marquez (2016, 2018, 2019) gleich vier Fahrer, die auf dem Twin Ring allesamt drei Siege erringen konnten. Letztes Jahr konnte Vize-Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) sowohl das Sprintrennen als auch den Grand Prix für sich entscheiden.

Dieses Jahr reist WM-Leader Marc Marquez (Ducati Lenovo) mit einem Vorsprung von 182 Punkten auf Bruder Alex (Gresini Ducati) nach Motegi. Der WM-Titel ist MM93 praktisch nicht mehr zu nehmen. In Japan könnte sich der 32-Jährige vorzeitig zum Weltmeister krönen – sechs Jahre nach seinem letzten Titel im Jahr 2019.

In Japan werden die Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP an den Start gehen. Damit Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz nichts verpassen, müssen sie am kommenden Wochenende früh aufstehen – sieben Stunden Zeitverschiebung zu Mitteleuropa sind zu beachten. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt wie gewohnt um 15 Uhr Ortszeit – um 8 Uhr MESZ. Wer das Moto3-Rennen am Sonntag live mitverfolgen möchte, muss schon um 4 Uhr aufstehen. Das MotoGP-Rennen über 24 Runden startet um 7 Uhr.

Zeitplan für den Großen Preis von Japan 2025 (MESZ):

Freitag, 26. September:

02.00 – 02.35 Uhr (35 min): Moto3, FP

02.50 – 03.30 Uhr (40 min): Moto2, FP

03.45 – 04.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

06.15 – 06.50 Uhr (35 min): Moto3, P1

07.05 – 07.45 Uhr (40 min): Moto2, P1

08.00 – 09.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 27. September:

01.40 – 02.10 Uhr (30 min): Moto3, P2

02.25 – 02.55 Uhr (30 min): Moto2, P2

03.10 – 03.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

03.50 – 04.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

04.15 – 04.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



05.45 – 06.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

06.10 – 06.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

06.40 – 06.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

07.05 – 07.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

08.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

Sonntag, 28. September:

02.40 – 02.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

04.00 Uhr: Moto3-Rennen (17 Runden)

05.15 Uhr: Moto2-Rennen (19 Runden)

07.00 Uhr: MotoGP-Rennen (24 Runden)