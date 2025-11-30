Bezzecchi: Weshalb Marc Marquez 2025 so dominant war

Aprilia-Held Marco Bezzecchi konnte in der MotoGP-Saison 2025 den Marquez-Brüdern Paroli bieten. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino versuchte der Italiener, die Überlegenheit von Marc zu erklären.

Marco Bezzecchi (Aprilia) fuhr eine famose MotoGP-Saison 2025. Der Italiener kam mit der RS-GP immer besser zurecht und war ab seinem GP-Sieg in Silverstone Dauergast auf dem Podium. In der Gesamtwertung belegte Bezzecchi den starken dritten Gesamtrang. In der Konstrukteurswertung landete Aprilia auf Platz 2.

«Bez» konnte Marc und Alex Marquez herausfordern. In den letzten Saisonrennen hätte er mit dem Weltmeister auf der Strecke gerne noch einige Kämpfe ausgefochten. Wegen seiner im Indonesien-GP erlittenen Verletzung konnte MM93 auf Phillip Island, in Sepang, Portimao und Valencia jedoch nicht mehr dabei sein.

Im Interview mit SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino sprach Bezzecchi über die Dominanz von Weltmeister Marc Marquez und was die Gründe für dessen Erfolg sind.

Marco, 2025 war eine Weltmeisterschaft mit 44 Rennen. Sind das zu viele oder nimmt man das als die Arbeit hin, die man zu erledigen hat?

Ja, das ist unsere Aufgabe. Aber 44 Rennen sind schon sehr viele. Denn das bedeutet 44 Starts, 44 erste Kurven im Rennen... das ist nicht einfach. Wir fahren auf den schönsten Rennstrecken der Welt, und wenn du mich fragst, welche ich streichen würde, wüsste ich keine Antwort, denn ich mag sie alle!

Letztendlich ist es eine Mischung aus verschiedenen Empfindungen. Es sind eindeutig viele, es ist körperlich anstrengend, auch mental ist es kompliziert. Aber alle Strecken sind schön, und wenn man zu Hause ist, kann man es kaum erwarten, die Koffer zu packen und zum Rennen zu fahren.

Marc Marquez hat seinen WM-Titel fünf Rennwochenenden vor Saisonende gewonnen hat. Das ist unglaublich. Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu dieser Dominanz?

Wenn ich mich nicht irre, hat er zehn Mal beide Rennen eines Wochenendes gewonnen, vielleicht sogar elf Mal.

Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber woher kommt diese Überlegenheit?

Unabhängig davon, wo wir hingingen, landete er immer unter den ersten drei. Mindestens, wenn nicht sogar auf dem ersten Platz. An Wochenenden, an denen es zu kleinen Zwischenfällen kam, wie in Assen, wo er am Freitag zweimal stürzte, ging er in der Qualifikation ein Risiko ein, um das zu tun, was er tun musste. Und das ermöglichte ihm, das GP-Wochenende mit einem Doppelsieg zu beenden. Das heißt, er war immer da.

Als Fahrer fragst du dich nicht, wo der Schlüssel zu Marquez' Dominanz liegt? Ist er ein besserer Fahrer als ich? Ist sein Motorrad besser als meines?

Schau mal, man muss solche Überlegungen immer mit kühlem Kopf anstellen. Natürlich war er im besten Team, aber ich will damit nicht sagen, dass er nur deshalb gewonnen hat. Es ist immer eine Mischung.

Er ist ein sehr starker Fahrer, er ist in Topform, er war mental sehr motiviert, wieder zu gewinnen. Letztes Jahr hatte er eine großartige Saison, nachdem er das Motorrad gewechselt hatte. Wenn man sich dann gut fühlt, gut arbeitet und die Dinge gut laufen, ist man auf dem richtigen Weg.

Neulich habe ich Alex Marquez gefragt, was man tun muss, um seinen Bruder zu schlagen: «Als Vize-Weltmeister sollte das dein nächstes Ziel sein. Muss man ihn entführen, muss man ihn in einen Kühlschrank stecken?» Und er hat mir gesagt, dass das von Marc gezeigte Niveau der Ansporn sein muss, diesen Winter mehr denn je zu arbeiten. Stimmst du dem zu?

Mal sehen, diesen Winter gut zu arbeiten, hilft sicherlich, das steht außer Frage. Man muss körperlich und mental arbeiten, das Team und Aprilia müssen ebenfalls gut arbeiten. Der Winter ist die Phase, in der man ein wenig Ruhe braucht, aber sobald die Türen geöffnet werden, muss man bereit sein. Vielleicht muss man sogar schon vorher bereit sein. Dann muss man bei den Rennen dabei sein und vor allem wenige Fehler machen.

Weißt du, wer Sito Pons ist?

Ja, natürlich.

Sito hat mir einmal erzählt, dass er sich zur Motivation während der Winterpause ein Foto seines größten Rivalen, damals Toni Mang, auf seinen Nachttisch gestellt hat, damit er morgens, wenn er die Augen öffnete, als erstes Mang sah und ihn so keine Minute lang vergaß.

Nun, das ist eine Methode... [lacht]... Ich weiß nicht, ob ich das auch machen würde. Marc ist der amtierende Champion – das heißt, er ist der größte Rivale von allen, nicht nur von mir.

Aber für mich persönlich ist Marc nicht mein einziger Rivale. Denn es stimmt, ich habe in einigen Rennen gegen Marc gekämpft, aber es gab auch Rennen, in denen ich weiter hinten um Positionen kämpfen musste. Meine Situation ist ein bisschen anders. Ich müsste ein Foto der gesamten Startaufstellung aufstellen, und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich das tun werde. Ich glaube, ich kann mich auch ohne Foto selbst motivieren.