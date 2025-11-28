Bezzecchi: «Es ist fair, an sich selbst zu glauben!»

Marco Bezzecchi ist in der MotoGP-Saison 2025 mit der Aprilia RS-GP zum Siegfahrer gereift. Der Italiener sprach mit SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino über seine persönliche Entwicklung in diesem Jahr.

Mit zwei Pole-Positions und zwei Siegen in den letzten beiden Grands Prix war Aprilia-Ass Marco Bezzecchi zweifellos der Fahrer, der die MotoGP-Saison 2025 in Bestform beendete. In der WM-Tabelle belegte der charismatische Italiener den dritten Platz. Der Fahrer der VR46-Akademie hat in diesem Jahr mit Aprilia eine beeindruckende Entwicklung gemacht.

Im Interview von SPEEDWEEK.com-Autor Manuel Pecino lässt Marco Bezzecchi seine Saison noch einmal Revue passieren.

Marco, in den letzten Wochen hast du unzählige Interviews gegeben. Welche Frage wurde dir am häufigsten gestellt?

Ich wurde so oft gefragt, welche Erwartungen ich habe, was ich auf einer bestimmten Rennstrecke zu tun gedenke, wenn man bedenkt, dass letztes Jahr... Fragen, die immer schwer zu beantworten sind.

Zwei Dinge sind mir am Marco Bezzecchi am Ende der Saison aufgefallen. Das Erste werde ich dir sofort verraten, das Zweite am Ende des Interviews.

Das ist in Ordnung.

Die erste Auffälligkeit betrifft deine Körpersprache. Es gab einen Moment in der Saison, in dem deine nonverbale Botschaft plötzlich so etwas wie «Ich glaube daran» wurde. Verstehst du, was ich meine?

Ja.

Wie du dich bewegst, wie du gehst, wie du sprichst. Die Botschaft, die du vermittelst, ist, dass du Marc Marquez nicht mehr als unbesiegbar ansiehst. Ist das so?

Sagen wir mal so: Ich sehe ihn als Referenz, als den derzeit stärksten Fahrer. Das ist ganz sicher. Es kann nicht anders sein, denn er hat die Weltmeisterschaft fünf Rennen vor Schluss gewonnen. Wir sind beide in Indonesien gestürzt, und dadurch verlief das Saisonende nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es wäre schön gewesen, weiter mit ihm zu kämpfen und zu hoffen, ihn im direkten Duell schlagen zu können.

Aber ich bin der Meinung, dass man etwas falsch macht, wenn man von zu Hause aus mit dem Gedanken losfährt, dass das beste Ergebnis, das man erreichen kann, der zweite Platz ist. Das heißt, es ist fair, Marc als das zu betrachten, was er ist – nämlich super stark, ein großartiger Champion. Es ist aber auch fair, an sich selbst zu glauben. Ich will nicht sagen, dass man arrogant sein soll, aber ein bisschen schon – dass man glaubt, dass man der Stärkste ist, um dann zu den Rennen zu kommen und sein Bestes zu geben.

Das ist natürlich nicht einfach, denn wenn man dann gegen ihn antritt – nicht nur gegen ihn, sondern gegen die gesamte MotoGP-Startaufstellung –, weiß man, dass sie die besten Fahrer der Welt sind. Aber um gegen sie anzutreten, muss man an sich glauben.

Sechster und Zwölfter in Thailand, Ausfall und Sechster in Argentinien, Sechster und Zehnter in Austin, Zweimal Platz 9 in Katar – dein Saisonstart war, sagen wir mal, schwierig. Dann gab es eine allmähliche Verwandlung. Wenn man sich deine Grands Prix ansieht, trotz eines 14. und achten Platzes, zeigten sich die ersten grünen Triebe in Jerez, ist das richtig?

Ja.

Nach Jerez kam Le Mans, wo die Wetterbedingungen so waren, wie sie waren. Und dann kam der Sieg in Silverstone – ein fantastischer Sieg, aber auf einer Rennstrecke, die man als «Aprilia-Strecke» bezeichnen könnte. In Aragón warst du schnell, wurdest aber wegen des Sturzes in der Qualifikation bestraft. Danach ging es weiter nach Mugello und gleich darauf nach Assen, wo meiner Meinung nach der endgültige Durchbruch gelang. Stimmst du dieser Analyse zu?

Ja. Es ist, wie du es gesagt hast. In Jerez lief es schon am Wochenende ziemlich gut. Im Sprint war ich schnell, im Rennen habe ich einen Fehler gemacht, aber nach dem Fehler bin ich auch schnell gefahren. Das Ergebnis war nicht gut, aber die Geschwindigkeit war da.

Danach war der Test am Montag für mich und für Aprilia im Allgemeinen sehr wichtig, weil wir einige nützliche Dinge verstanden haben, und ich dachte sofort: «Wenn wir jetzt alles zusammenbringen, können wir endlich schöne Rennen fahren.»

In Le Mans haben wir jedoch eine ordentliche Niederlage einstecken müssen. Eine Strecke, auf der ich vor zwei Jahren gewonnen hatte. Ehrlich gesagt, war ich sehr motiviert dorthin gefahren. Aber das Wochenende war schwierig. Auch dort war ich schnell, aber im Sprint habe ich denselben Fehler wie im Rennen in Jerez gemacht und bin zu weit gefahren. Das Gefühl auf dem Motorrad war positiv, ja, aber genau deshalb ärgert man sich umso mehr. Dann war das Rennen nass, Flag-to-Flag. Ich habe mich bei der Strategie geirrt, bin zu lange auf der Strecke geblieben und gestürzt. Es war ein schwieriges Wochenende, aber ich habe mir immer wieder gesagt, dass es machbar ist.

Silverstone war eindeutig ein gutes Wochenende. Ich stimme dir zu, dass es eine für Aprilia günstige Strecke ist, aber ich bin dort vorher noch nie mit der Aprilia gefahren, daher wusste ich nicht so recht, was mich erwarten würde. Ich war das ganze Wochenende über schnell.

In Aragón war ich schnell, aber ich habe mich in der Qualifikation vertan. In Assen gelang mir in der Qualifikation die perfekte Runde, nun ja, sagen wir mal eine gute Runde, denn ich schaffte es nicht in die erste Reihe. Aber ich fuhr eine gute Zeit mit wenigen Fehlern. Da sagte ich mir: «Okay, jetzt ist es an der Zeit, dich zu zeigen, denn sonst sind das alles nur leere Worte.»

Von da an Podium, Podium, Podium – entweder im Rennen oder im Sprint. Wurde das Podium zum «Mindestziel»?

Nicht zum Mindestziel, aber es wurde zu einem Ergebnis, das man bei jedem Rennen anstreben musste. Man muss mit dem Ziel losfahren, sich immer wieder zu bestätigen. Im Sport ist es schwer, etwas zu erreichen, aber noch schwieriger ist es, es zu halten, zu bestätigen.

Hat dich zu irgendeinem Zeitpunkt der Saison der Druck belastet, die Verantwortung für die Entwicklung des Motorrads zu tragen und derjenige zu sein, der die Ergebnisse liefern musste? Denn Martin war nicht dabei, Raul hatte in der ersten Saisonhälfte mit körperlichen Problemen zu kämpfen, Ogura war ein Rookie.

Sicherlich hat mich das ein wenig belastet, ja. Aber ich muss sagen, dass mir dank der Menschen in meinem Umfeld – in der Box, die Ingenieure, Fabiano, Massimo... Sagen wir mal so, sie haben es mir leicht gemacht. Denn es war klar, dass dieser Druck da war, aber dieser auch auf ihnen allen lastete, und letztendlich spiegelte er sich in mir wider. Aber sie haben mich immer mein Ding machen lassen und versucht, mir so viel Ruhe wie möglich zu vermitteln.

Aber aufgrund meines Charakters habe ich mich selbst unter Druck gesetzt. Denn ich stelle hohe Anforderungen an mich selbst, ich will immer das Maximum erreichen. Von Anfang an wollte ich unbedingt gewinnen, obwohl die Situation etwas kompliziert war. Der Druck war deutlich zu spüren, aber ich würde sagen, das lag eher an mir als an ihnen. Im Gegenteil, sie haben immer versucht, ihn zu mildern, indem sie einen Teil davon übernommen haben. Und das hat mir geholfen.

Fortsetzung folgt…