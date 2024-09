Fabio Quartararo (7.): «Hatte nichts zu verlieren»

Fabio Quartararo (Yamaha) war mit seinem 7. Rang im Grand Prix in Misano zufrieden. Er konnte sich in der Spitzengruppe halten und wertvolle Erkenntnisse sammeln. Seine Strategie, mit dem Limit zu spielen, ging auf.

Yamaha-Pilot Fabio Quartararo kann mit seinem ersten MotoGP-Wochenende in Misano zufrieden sein. Nach Platz 9 im Sprintrennen, konnte er sich im Grand Prix steigern und das Rennen auf Rang 7 beenden – er kreuzte die Ziellinie nur hauchdünn hinter Alex Marquez (Gresini Ducati).

Entsprechend positiv war sein Fazit nach dem Rennen am Sonntag. «Es war ein gutes Rennen», meinte der Franzose. «Wir konnten gegen Fahrer kämpfen, die in diesem Jahr schön öfter um das Podest fuhren – wie zum Beispiel Alex Marquez, der letzte Woche mit Pecco Bagnaia in Aragon um Platz 3 gekämpft hat. Wir waren im Ziel sehr knapp hinter ihm. Es war ein gutes Rennen, aber wir wissen auch, was uns noch fehlt. Für mich war es interessant und ich konnte gut sehen, wie sich die Bikes der anderen verhalten. Was ich sah, stimmt mit den Kommentaren überein, die ich an das Team gebe. Das war positiv.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Marc Márquez und Pecco Bagnaia © Gold & Goose Bezzecchi und Quartararo © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Bagnaia, Márquez, Bastianini © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Von Startplatz zehn konnte sich der 25-Jährige während des gesamten Rennens konstant im Spitzenfeld halten. Der einsetzende Regen zu Beginn hat ihn nicht aus dem Konzept gebracht. Wie viele andere Fahrer fuhr Quartararo nicht in die Box, um das Bike zu wechseln – viel hat jedoch nicht gefehlt. «Zum Glück ist die Strecke schnell aufgetrocknet. Wenn es eine Runde länger geregnet hätte, wäre es kritisch geworden und wir hätten auf Regenreifen wechseln müssen. Beim Kerb, wenn du das Bike in Schräglage gefahren bist, hat das Hinterrad komplett durchgedreht», sagte der MotoGP-Weltmeister von 2021 und machte zugleich seine Strategie für das Rennen klar: «Ich hatte nichts zu verlieren – ich wusste, wenn ich gewechselt hätte, wären wir weit hinten gelandet. Auch wenn einige in die Box gefahren sind – ich war bereit, draußen zu bleiben. Manchmal musst du mit dem Limit spielen, es war die richtige Zeit dafür.»

Nach dem ersten Rennwochenende auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli liegt Quartararo in der Gesamtwertung mit 61 Punkten auf dem 14. Rang. In zwei Wochen werden die MotoGP-Stars wieder in Misano fahren. Es wird sich zeigen, ob die gewonnenen Erkenntnisse für Quartararo zu einem noch besseren Ergebnis führen werden.

Ergebnisse MotoGP Rennen Misano (8. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 27 Runden in 41:52,083 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,102 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +5,428

4. Brad Binder (ZA), KTM, +14,185

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,725

6. Alex Márquez (E), Ducati, +17,582

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,642

8. Jack Miller (AUS), KTM, +19,327

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,946

10. Pol Espargaró (E), KTM, +38,781

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +46,386

12. Johann Zarco (F), Honda, +1:02,637

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1:10,717

14. Stefan Bradl (D), Honda, +1:17,547

15. Jorge Martín (E), Ducati, eine Runde zurück

16. Maverick Viñales (E), Aprilia, eine Runde zurück

17. Pedro Acosta (E), KTM, eine Runde zurück

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, + eine Runde zurück

19. Alex Rins (E), Yamaha, + eine Runde zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), KTM, 21 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 21 Runden zurück





Ergebnisse MotoGP Misano, Sprint (7. September):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 13 Runden in 19:56,502 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,495 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,832

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,041

5. Marc Márquez (E), Ducati, +6,469

6. Pedro Acosta (E), KTM, +6,796

7. Brad Binder (ZA), KTM, +9,979

8. Jack Miller (AUS), KTM, +10,726

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,015

10. Alex Márquez (E), Ducati, +11,352

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,658

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +12,083

13. Johann Zarco (F), Honda, +21,119

14. Pol Espargaró (E), KTM, +21,542

15. Augusto Fernández (E), KTM, +23,442

16. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +21,995

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,280

18. Luca Marini (I), Honda, +24,747

19. Alex Rins (E), Yamaha, + 24,873

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,154

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 26 von 42 Rennen:

1. Martin, 312 Punkte. 2. Bagnaia 305. 3. Marc Márquez 259. 4. Bastianini 250. 5. Binder 161. 6. Acosta 152. 7. Viñales 139.. 8. Di Giannantonio 119. 9. Aleix Espargaró 119. 10. Alex Márquez 114. 11. Bezzecchi 93. 12. Morbidelli 90. 13. Oliveira 65. 14. Quartararo 61. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 46. 17. Nakagami 21. 18. Zarco 17. 19. A. Fernández 20. 20. Rins 15. 21. Mir 15. 22. Pol Espargaró 12. 23. Pedrosa 7. 23. 24. Bradl 2. Marini 1. 25. 26. Gardner 0. 27. Lorenzo Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 463 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 224. 4. Yamaha 72. Honda 37.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 555 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 402. 3. Gresini Racing 373. 4. Aprilia Racing 258. 5. Red Bull KTM Factory Racing 219. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 212. 7. Red Bull GASGAS Tech3 172. 8. Trackhouse Racing 111. 9. Monster Energy Yamaha 74. 10. LCR Honda 42. 11. Repsol Honda Team 16.