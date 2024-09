Pecco Bagnaia: «Marc Márquez war der Mutigste»

Pecco Bagnaia musste sich am Rennsonntag in Misano mit Platz 2 begnügen. Der Titelverteidiger war dennoch zufrieden. Das lag nicht zuletzt am kostspieligen Fehler, den sich sein Titelkontrahent Jorge Martin leistete.

Pecco Bagnaia wurde in Misano wie schon im Sprint auch im GP am Sonntag «nur» Zweiter. Doch die Laune des Weltmeisters fiel nach den 27 Rennrunden deutlich besser aus als tags zuvor. Kein Wunder, schliesslich konnte er mit dem GP-Ergebnis die Lücke zu WM-Leader Jorge Martin deutlich verringern. Denn während der Pramac-Ducati-Pilot am Samstag über 13 Runden noch triumphiert hatte, musste er sich im GP mit dem fünfzehnten Platz und nur einem WM-Zähler begnügen.

Das lag an der Fehlentscheidung, zum Motorrad-Wechsel an die Box abzubiegen, als der Regen stärker wurde. Denn der Niederschlag wurde bald schwächer und Martin musste erneut das Bike tauschen. Bagnaia erzählte nach der Zielankunft denn auch: «Wenn man sich anschaut, was passiert ist, muss ich mit dem zweiten Platz zufrieden sein. Jorge hat nur einen Punkt geholt, für den WM-Kampf ist das besser so.»

«Aber ich wollte versuchen, das Rennen zu gewinnen, und ohne den Regen hätte ich auch eine gute Chance gehabt», ist sich der 27-Jährige aus Turin sicher. «Denn mein Tempo war fantastisch. Und für Jorge war es schwierig, an mir vorbeizukommen, mir ging es im Sprint ja genauso, als ich der Hintermann war. Aber sobald der Regen einsetzte, sah ich ihn an die Box fahren, und das hat alles verändert.»

«Ich habe mir gesagt: ‚Okay, ich darf nicht stürzen, denn dann habe ich null Punkte.‘ Dann schloss Marc auf, denn er war im Regen der Mutigste. Ich habe versucht, seinen Angriff zu kontern, aber ich hatte keine Chance», schilderte der Ducati-Werkspilot, der auch gestand: «Als ich vier, fünf Runden vor Schluss entschied, mich mit dem zweiten Platz zu begnügen, ging meine Konzentration etwas verloren.»

«Da begann ich, an die Schmerzen zu denken, und es war ein Desaster. Es war nämlich so, als würden alle Schmerzmittel in genau diesem Moment aufhören zu wirken. Es fühlte sich wie am Morgen an, als ich noch ohne Schmerzmittel unterwegs gewesen war. Zum Glück habe ich in zwei Wochen eine weitere Chance, um den Sieg zu kämpfen, und ich bin mir sicher, dass ich dann wieder ganz fit sein werde. Dann werde ich es wieder versuchen», erzählte Bagnaia, der im Titelkampf nicht nur auf Leader Martin schaut.

«Du kannst nie wissen, wie es ausgeht. Ich bin das beste Beispiel dafür, vor dem Rennen lag ich noch 26 Punkte im Rückstand, nun sind es nur noch sieben Zähler, die mir fehlen. Alles kann sich sehr schnell ändern, und das gilt auch für Marc Márquez und Enea Bastianini. Beide darf man im WM-Kampf nicht abschreiben», betonte der 35-fache GP-Sieger.



Ergebnisse MotoGP Rennen Misano (8. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 27 Runden in 41:52,083 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,102 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +5,428

4. Brad Binder (ZA), KTM, +14,185

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,725

6. Alex Márquez (E), Ducati, +17,582

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,642

8. Jack Miller (AUS), KTM, +19,327

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,946

10. Pol Espargaró (E), KTM, +38,781

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +46,386

12. Johann Zarco (F), Honda, +1:02,637

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1:10,717

14. Stefan Bradl (D), Honda, +1:17,547

15. Jorge Martín (E), Ducati, eine Runde zurück

16. Maverick Viñales (E), Aprilia, eine Runde zurück

17. Pedro Acosta (E), KTM, eine Runde zurück

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, + eine Runde zurück

19. Alex Rins (E), Yamaha, + eine Runde zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), KTM, 21 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 26 von 42 Rennen:

1. Martin, 312 Punkte. 2. Bagnaia 305. 3. Marc Márquez 259. 4. Bastianini 250. 5. Binder 161. 6. Acosta 152. 7. Viñales 139.. 8. Di Giannantonio 119. 9. Aleix Espargaró 119. 10. Alex Márquez 114. 11. Bezzecchi 93. 12. Morbidelli 90. 13. Oliveira 65. 14. Quartararo 61. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 46. 17. Nakagami 21. 18. Zarco 17. 19. A. Fernández 20. 20. Rins 15. 21. Mir 15. 22. Pol Espargaró 12. 23. Pedrosa 7. 23. 24. Bradl 2. Marini 1. 25. 26. Gardner 0. 27. Lorenzo Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 463 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 224. 4. Yamaha 72. Honda 37.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 555 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 402. 3. Gresini Racing 373. 4. Aprilia Racing 258. 5. Red Bull KTM Factory Racing 219. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 212. 7. Red Bull GASGAS Tech3 172. 8. Trackhouse Racing 111. 9. Monster Energy Yamaha 74. 10. LCR Honda 42. 11. Repsol Honda Team 16.