SBK 2024: Eine Klasse mehr, neuer Zeitplan nötig

In der Saison 2024 werden im SBK-Rahmen vier Weltmeisterschaften ausgetragen, erstmals wird es eine Klasse geben, die Frauen vorbehalten ist. Das zieht einige Änderungen nach sich.

Am 28. Oktober 2023 wurde die neue Motorrad-Frauen-Weltmeisterschaft in Jerez offiziell vorgestellt, sie wird im Rahmen von sechs europäischen SBK-Events stattfinden. Das Startfeld wird aus 22 Frauen plus zwei Wildcards pro Veranstaltung bestehen, das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Gefahren wird mit identischen Zweizylinder-Maschinen Yamaha R7.

SBK Executive Director Gregorio Lavilla meinte damals schmunzelnd, dass er sich einige Gedanken machen muss, wie er die Frauen-Klasse in den schon vorher vollgepackten Zeitplan integrieren kann.

Jetzt steht fest: Die Damen haben am Freitag ein 25-minütiges freies Training, nach dem Mittag folgt bereits die Superpole. Am Samstagmorgen ist ein 10-minütiges Warm-up, bevor die Frauen mit ihrem ersten Lauf um 11.50 Uhr den Rennauftakt markieren. Am Sonntag wiederholt sich der Ablauf, gute zwei Stunden nach dem Warm-up ist erneut um 11.50 Uhr ihr Rennen 2.

Übrigens: Die Motorrad-Frauen-WM heißt im Englischen jetzt nicht mehr Women’s Motorcycling World Championship, sondern wurde in der Benennung angepasst an die anderen Frauen-Meisterschaften. Sie firmiert jetzt unter Women's Circuit Racing World Championship.

Deshalb das Kürzel WCR für die Frauen-WM. Die Superbike-WM wird weiterhin mit SBK abgekürzt, die Superport-WM mit SSP und die Supersport-300-WM mit SSP300.

Der vorgestellte Zeitplan gilt nur für die Events, bei denen alle vier WM-Klassen am Start sind. Das wären:



14.–16.06. Misano/I

12.–14.07. Donington Park/GB

09.–11.08. Portimao/P

23.–25.08. Balaton Park/H

20.–22.09. Cremona/I

11.–13.10. Jerez/E

Zeitplan 2024:



FREITAG

09.00–09.25 – WCR – Freies Training

09.40–10.05 – SSP300 – Freies Training

10.20–11.05 – SBK – Freies Training 1

11.20–12.00 – SSP – Freies Training

13.30–13.55 – WCR – Superpole

14.15–14.40 – SSP300 – Superpole

15.00–15.45 – SBK – Freies Training 2

16.00–16.40 – SSP – Superpole



SAMSTAG

09.00–09.20 – SBK – Freies Training 3

09.30–09.40 – WCR – Warm-up

09.50–10.00 – SSP300 – Warm-up

10.10–10.20 – SSP – Warm-up

11.00–11.15 – SBK – Superpole

11.50 – WCR – Rennen 1

12.45 – SSP300 – Rennen 1

14.00 – SBK – Rennen 1

15.15 – SSP – Rennen 1



SONNTAG

09.00–09.10 – SBK – Warm-up

09.20–09.30 – WCR – Warm-up

09.40–09.50 – SSP300 – Warm-up

10.00–10.10 – SSP – Warm-up

11.00 – SBK – Superpole-Race

11.50 – WCR – Rennen 2

12.45 – SSP300 – Rennen 2

14.00 – SBK – Rennen 2

15.15 – SSP – Rennen 2