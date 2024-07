Slovakia Ring: Heißer Kandidat für SBK-Osterweiterung

Vertreter des Slovakia Rings besuchten die Veranstaltungen der Superbike-WM in Donington Park und Most, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die Gespräche mit Promoter Dorna über eine baldige Zusammenarbeit laufen.

Der Kalender der Superbike-WM 2024 besteht lediglich aus zwölf Veranstaltungen – und Barcelona sowie Estoril werden im nächsten Jahr nicht mehr dabei sein.



Estoril rückte als Ersatz für den Balaton Ring nach, ob der ungarische Promoter HUMDA seinen Verpflichtungen gegenüber SBK-Rechteinhaber Dorna 2025 nachkommen kann, ist unklar. Es gibt zwar einen gültigen Zehn-Jahres-Vertrag, doch aktuell keine Rennstrecke in Ungarn, die über die notwendige Homologation des Motorrad-Weltverbands FIM verfügt. Die Anpassung des Balaton Rings am beliebten Touristenzielort Plattensee wäre technisch leicht zu bewerkstelligen, doch es gibt Debatten darüber, wer finanziell dafür aufkommt.

Kommen die Rennen in Ungarn zustande, sind elf Events fix. Den zwölften Platz will der Slovakia Ring einnehmen.



«Wir sind daran interessiert, etwas Großes zu organisieren, derzeit klären wir, welche Bedingungen dafür erfüllt werden müssen», sagte Ing. Peter Pecze, Marketing-Direktor des Slovakia Rings, im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Unsere Strecke ist 5922 Meter lang, die Länge der Zielgeraden beträgt 900 Meter.»

Der Slovakia Ring war bereits dreimal Austragungsort der Endurance-Weltmeisterschaft, von 2017 bis 2019. Es gibt also Erfahrung mit der Ausrichtung solcher Veranstaltungen

«Wenn wir grünes Licht bekommen, könnten wir bereits 2025 ein Rennen veranstalten», betont Pecze. «Spätestens Ende des Jahres sollte alles klar sein, aber es könnte auch schon früher geschehen.»

Drei Vertreter des Slovakia Rings waren zu Besuch in Donington Park und Most, um sich einen Überblick zu verschaffen. Sie werden dieses Jahr noch weitere SBK-Events besuchen, um Eindrücke zu sammeln, was auf der Strecke südöstlich von Bratislava verbessert werden muss.

Um den Vorgaben der Superbike-WM und ihrer Rahmenklassen zu entsprechen, muss einiges investiert werden, vor allem in die Infrastruktur wie Tribünen, Boxenanlage, Fahrerlager, Media-Center, Parkplätze etc.

Der Slovakia Ring liegt nahe der kleinen Stadt Orechova Poton und wurde am 1. Oktober 2009 eröffnet. Nach Bratislava sind es zirka 40 Kilometer, nach Wien 100. Den Streckenrekord hält Mike Di Meglio, 2019 im Rahmen des Acht-Stunden-Rennens mit 2:03,886 min auf einer Honda CBR1000RR aufgestellt.