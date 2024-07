Dank Toprak: BMW jetzt schlagkräftigster Hersteller

Die Erfolge von Toprak Razgatlioglu brachten BMW in der Superbike-WM auch an die Spitze der Konstrukteurswertung. Teamchef Shaun Muir freut sich, mit der richtigen Kombination Erfolge feiern zu können.

An den vergangenen Rennwochenenden erlebte BMW nie dagewesenen Erfolg: Seit dem zweiten Hauptrennen von Assen gewann ihr Neuzugang Toprak Razgatlioglu jeden Lauf! Zehn Siege in Folge, solch eine Marke schafft Eindruck. Der deutsche Hersteller hat damit auch die Führung in der Konstrukteurswertung übernommen. Shaun Muir, Teamchef von ROKiT BMW Motorrad, blickt auf die vergangenen Tage zurück.

«Für uns waren es zwei anstrengende Wochen. Wir kommen mit sechs Siegen in Folge aus zwei aufeinanderfolgenden Events zurück. Das ist ein Meilenstein für uns», freute sich der Engländer, der seit 2019 das Werksteam von BMW stellt.

Doch erst mit der Verpflichtung von Razgatlioglu kam der erwünschte Erfolg. «Toprak hat wieder einen fantastischen Job gemacht – Rundenrekord in der Qualifikation und ein Hattrick an Siegen. Er zementierte seine Position in der Meisterschaft und baute seinen Vorsprung aus», grinste Muir.

Mit der Leistung von Michael van der Mark, der auch im nächsten Jahr an der Seite des Türken fahren wird, ist er ebenfalls zufrieden. Muir erklärte, dass die Qualifikation des Niederländers in Most nicht gut lief (Startplatz 16), er sich im Superpole-Race aber eine bessere Ausgangsposition für das zweite Hauptrennen am Sonntag schaffen konnte, in dem er Fünfter wurde.

BMW (312 Punkte) übernahm im Verlauf des Most-Wochenendes die Führung in der Konstrukteurs-WM von Ducati (305), der jeweils beste Fahrer eines Herstellers geht in diese Wertung ein. In der Teamwertung werden die Punkte der Fahrer der jeweiligen Mannschaft zusammengezählt, dort liegt ROKiT BMW mit 399 Zählern hinter Aruba.it Ducati (Bulega, Bautista) mit 438.