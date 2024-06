Misano: Maria Herrera holt sich die erste Frauen-Pole

Die Teilnehmerinnen der neuen Motorrad-Frauen-WM haben ihre erste wichtige Session absolviert. Beim Saisonauftakt der WorldWCR in Misano holte sich Maria Herrera die geschichtsträchtige erste Pole-Position.

Mit Emily Bondi (F), Silfa Krystal aus der Dominikanischen Republik sowie Späteinsteigerin Maria Herrera (E) und Gaststarterin Beatrice Barbera (I) sind beim ersten Rennen der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – vier Pilotinnen auf dem Misano World Circuit dabei, die beim einzigen gemeinsamen Test in Cremona fehlten.

Im freien Training fuhren mit Sara Sanchez, Herrera, Ana Carrasco und Roberta Ponziani vier Teilnehmerinnen innerhalb von 0,6 sec, wobei nur Sanchez unter 1:50 min blieb. Dahinter klaffte eine Lücke von 1,6 sec zu Beatriz Neila (5.) und Jessica Howden. Die Deutsche Lucy Michel (9.) und Lena Kemmer (13.) aus Österreich büßten 2,6 und 3,6 sec ein.

Die Einheitsmotorräder, die Yamaha R7, unterscheiden sich optisch nur minimal, sodass die Fahrerinnen am ehesten am Helmdesign zu erkennen sind.

Mit der Superpole über 25 min stand um 13:25 min die erste wichtige Entscheidung an. Dass jemand an der Qualifikation scheitern würde, war unwahrscheinlich – in der WorldWCR gilt eine Hürde von 20 Prozent.

Für die erste ernst zu nehmende Rundenzeit sorgte Herrera in 1:50,079 min. Nach zehn Minuten lag Carrasco nach zwei Sektoren bereits um 0,8 sec vorn, verpasste aber dennoch eine neue Bestzeit. Bei höheren Asphalttemperaturen am frühen Nachmittag erwies sich die 1:49 min als große Hürde.

Bei noch zehn Minuten verbesserte sich Herrera geringfügig um 0,019 sec und Ponziani verdrängte Carrasco auf Platz 3. Doch dann konterte die 300er-Weltmeisterin von 2018 mit einer 1:49,658 min und führte deutlich. Die nächsten Minuten verbrachte die Spanierin in der Box und beobachtete das Spektakel.

In den letzten zwei Minuten wurde es hektisch. Zuerst brauste Sanchez in 1:49,517 min an die Spitze, dann brannte Herrera in 1:49,390 min eine neue Bestzeit in den Asphalt. Und Ponziani fuhr auf Platz 3 nach vorn.

Carrasco hatte nur eine Runde, um sich die erste Pole der WorldWCR zu sichern, aber sie verpasste eine neue Bestzeit. Es blieb bei der Pole für Herrera; Sanchez und Carrasco komplettieren die erste, rein spanische, Startreihe.

Lucy Michel qualifizierte sich mit 1,8 sec Rückstand auf Startplatz 9, Lena Kemmer kam auf Position 13.

Zeiten Frauen-WM Misano, Superpole: Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Maria Herrera(E) Yamaha 1:49,390 min 2. Sara Sanchez (E) Yamaha 1:49,441 + 0,051 sec 3. Ana Carrasco (E) Yamaha 1:49,514 + 0,124 4. Roberta Ponziani (I) Yamaha 1:49,573 + 0,183 5. Jessica Howden (ZA) Yamaha 1:50,115 + 0,725 6. Isis Carreno Avila (RCH) Yamaha 1:50,116 + 0,726 7. Beatriz Neila Santos (E) Yamaha 1:50,437 + 1,047 8. Ornella Ongaro (F) Yamaha 1:51,153 + 1,763 9. Lucy Michel (D) Yamaha 1:51,224 + 1,834 10. Francisca Ruiz Vidal (E) Yamaha 1:51,560 + 2,170 11. Chun Mei Liu (RC) Yamaha 1:51,634 + 2,244 12. Ran Yochay (IL) Yamaha 1:51,798 + 2,408 13. Lena Kemmer (A) Yamaha 1:51,880 + 2,490 14. Nicole Van Aswegen (ZA) Yamaha 1:52,475 + 3,085 15. Mia Stenseth Rusthen (N) Yamaha 1:52,646 + 3,256 16. Tayla Relph (AUS) Yamaha 1:52,837 + 3,447 17. Adela Ourednickova (CZ) Yamaha 1:53,025 + 3,635 18. Mallory Dobbs (USA) Yamaha 1:53,026 + 3,636 19. Astrid Madrigal (MEX) Yamaha 1:53,753 + 4,363 20. Iryna Nadieieva (UA) Yamaha 1:53,754 + 4,364 21. Beatrice Barbera (I) Yamaha 1:53,805 + 4,415 22. Andrea Sibaja (E) Yamaha 1:54,717 + 5,327 23. Luna Hirano (J) Yamaha 1:54,965 + 5,575 24. Emily Bondi (F) Yamaha 1:55,064 + 5,674 25. Alyssia Whitmore (GB) Yamaha 1:55,482 + 6,092 26. Silfa Krystal (DOM) Yamaha 1:57,805 + 8,415