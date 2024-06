Alle Details zur Frauen-Weltmeisterschaft in Misano

25 Fahrerinnen treten in Misano an

Am kommenden Wochenende wird Geschichte geschrieben. Auf dem Misano World Circuit findet das erste Rennwochenende der Motorrad-Weltmeisterschaft auf der Rundstrecke nur für Frauen statt. Was man wissen sollte.

FIM-Präsident Jorge Viegas rühmte sich damit, die Gründung einer Frauen vorbehaltenen Motorrad-Weltmeisterschaft vorangetrieben zu haben. Schrittweise nahm die Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – Formen an.

Seit Ende Oktober wissen wir: Die neue Serie wird in ihrem ersten Jahr an sechs Events der Superbike-WM 2024 stattfinden; der Auftakt ist am bevorstehenden Wochenende in Misano. Am Freitag werden die Frauen freies Training und das Qualifying haben, am Samstag und Sonntag jeweils ein Rennen.

Zeitplan der Frauen-WM 2024 in Misano Freitag, 14. Juni Beginn Dauer Serie Session 09:00 25 min Frauen-WM FP 13:25 25 Frauen-WM Superpole Samstag, 15. Juni Beginn Dauer Serie Session 09:30 10 min Frauen-WM Warm-up 11:50 12 Rd. Frauen-WM Rennen 1 Sonntag, 16. Juni Beginn Dauer Serie Session 09:20 10 min Frauen-WM Warm-up 11:50 12 Rd. Frauen-WM Rennen 2

Gefahren wird mit der Yamaha R7 als Einheitsmotorrad, die von der Firma JiR von Luca Montiron vorbereitet werden. Pirelli liefert die Einheitsreifen. Das technische Reglement entspricht weitgehend dem des R7-Markenpokals, was Wildcards leicht möglich macht. Durchgängig wurde die R7 von den Frauen hinsichtlich Leistung und Dimension als geeignet für die Debüt-Saison eingestuft.

Das ursprünglich auf 22 limitierte Teilnehmerfeld wurde wegen des großen Interesses zuerst auf 24 Plätze erhöht, kurz vor Saisonbeginn sogar auf 25. Die Vielfalt der Herkunftsländer der Pilotinnen sucht ihresgleichen. Jeder Kontinent ist vertreten, die Teilnehmerinnen kommen aus insgesamt 18 Nationen. Mit Chile, Israel, Norwegen, Mexiko, Kolumbien, Taiwan, Ukraine und Südafrika sind Fahrerinnen aus Nationen dabei, die im internationalen Motorrad-Rennsport generell kaum vertreten sind. Erfreulich: Mit Lucy Michel (D) aus Schwarzbach/Erzgebirge und Lena Kemmer (A) aus Fernitz-Mellach/Steiermark sind auch zwei deutschsprachige Teilnehmerinnen am Start.

© Instagram Emily Bondi © Andrea Sibaya © Instagram Tayla Relph © Instagram Ran Yochay © Instagram Mallory Dobbs © Instagram Sarah Varon © Instagram Lucy Michel © Instagram Adela Ourednickova © Instagram Nicole van Aswegen © Instagram Ana Carrasco © Instagram Ornella Ongaro © Instagram Mia Rusthen © Facebook Chun Mei Liu © lissywhitmoreracing Alyssia Whitmore © Instagram Lena Kemmer © Instagram Beatriz Neila © Instagram Luna Hirano © Facebook Francisca Ruiz © Team 511 Jessica Howden © Yamaha Iryna Nadieieva © 64_Sara Sanchez_Team 511.jpg:Team 511 Sara Sanchez © Instagram Astrid Madrigal © Instagram Roberta Ponziani © Instagram Isis Carreno Zurück Weiter

Beim einzigen gemeinsamen Test in Cremona kristallisierte sich Ana Carrasco als Favoritin heraus, wobei sich ihre spanische Landsfrau Maria Herrera erst danach zur Teilnahme durchringen konnte. In Misano ist mit Beatrice Barbera außerdem eine Gaststarterin dabei.

Zahlreiche aus der Superbike- und Supersport-WM bekannte Teams machen in der WorldWCR mit: Zum Beispiel Pata Prometeon Yamaha aus der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft oder Evan Bros Racing aus der Supersport-WM. Sogar Forward Racing aus der Moto2-WM ist vertreten.

Die Übertragung der erfolgt via Streaming auf dem offiziellen Youtube-Kanal der Serie. Im deutschsprachigen Raum kostenlos ist das Angebot von ServusTV on. Nur in Deutschland zeigt SkySport Höhepunkte der Rennen.