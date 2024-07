Donington, Lauf 2: Herrera ringt Carrasco nieder

Das zweite Rennen der WorldWCR in Donington Park wurde von Maria Herrera gewonnen. Die WM-Leaderin setzte sich in einem rundenlangen Duell gegen Ana Carrasco durch. Lucy Michel stark auf Platz 7.

Analog zu den beiden Supersport-Serien wird auch in der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – die Startaufstellung für den zweiten Lauf geändert. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab Platz 10 die Reihenfolge der Superpole.

Von der Pole-Position ging daher Beatriz Neila ins Rennen, die erste Startreihe komplettierten ihre Landsfrauen Maria Herrera und Sara Sanchez. Für Lauf-1-Siegerin Ana Carrasco ging es von der Pole zurück auf Position 4. Die Deutsche Lucy Michel und die Österreicherin Lena Kemmer starteten nebeneinander vom zehnten und elften Platz. Lokalmatadorin Alyssia Whitmore erhielt wegen einer Handgelenkverletzung (Sturz in Lauf 1) von den Rennärzten Startverbot.

Herrera übernahm am Start die Führung und nur Carrasco konnte den Speed der Misano-Doppelsiegerin mitgehen. Nach sechs von zwölf Runden betrug ihr Polster auf Sanchez und Neila bereits 4,8 sec. In Runde 7 setzte sich die 300er-Weltmeisterin von 2018 erstmals an die Spitze und fuhr in 1:39,209 min auch die schnellste Rennrunde, aber Herrera hatte immer eine Antwort parat – immer auf der Bremse. Nur von 0,2 sec getrennt brauste Herrera als Siegerin und Carrasco als Zweite über die Ziellinie. Mit 12 sec Rückstand wurde Sanchez Dritte.

Ein unterhaltsames Rennen auf Platz 7 fuhr die Sächsin Luca Michel auf Platz 7. Lena Kemmer kämpfte wiederum in einer Gruppe um Platz 10 und wurde Zwölfte.

So lief das Rennen:

Start: Herrera biegt als Führende in die erste Kurve ein, dann Neila, Carrasco und Sanchez. Kemmer auf 11 vor Michel (12.).



Runde 1: Herrera 0,8 sec vor Carrasco, dann Sanchez und Neila.



Runde 2: Herrera in 1:39,791 min um 1 sec vor Carrasco und Sanchez. Ponziani verliert Platz 5 an Ongaro.



Runde 3: Carrasco (2.) schließt in 1:39,755 min zu Herrera auf. Michel auf 11, Kemmer 13. Sturz von Chun Mei Lui aus Taiwan.



Runde 4: Herrera und Carrasco fahren eine Sekunde schneller als der Rest. Sanchez und Neila kämpfen um Platz 3. Ponziani hat sich Platz 5 zurückgeholt.



Runde 5: Herrera und Carrasco 3,7 sec vor Sanchez und Neila.



Runde 6: Carrasco in 1:39,457 min nur noch 0,3 sec hinter Herrera. Sturz Mallory Dobbs – Michel Zehnte.



Runde 7: Carrasco erstmals vorn, aber Herrera kontert auf der Bremse.



Runde 8: Sturz Ongaro und Ponziani. Michel kämpft mit Hirano um Platz 8.



Runde 9: Wieder kontert Herrera ein Überholmanöver von Carrasco. Relph und Yochay liefern sich ein Duell um Platz 5.



Runde 10: Herrera 0,4 sec vor Carrasco. Ruiz. Michel und Hirano kämpfen um Platz 7.



Runde 11: Carrasco in 1:39,209 min wieder mit schnellster Rennrunde. Bondi und Kemmer kämpfen um Platz 10.



Letzte Runde: Herrera gewinnt vor Carrasco und Sanchez. Michel auf Platz 7, Kemmer 12.