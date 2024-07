Donington, Lauf 1: Carrasco siegt, Michel bestraft

Das Meeting der Women's Circuit Racing World Championship in Donington Park war unterhaltsam. Den Fünfkampf um den Sieg entschied Ana Carrasco für sich. Lucy Michel erhielt eine Strafe – Platz 15.

Donington Park ist das zweite Meeting der neuen Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR. Die weiblichen Teilnehmern vorbehaltene Serie wird an sechs Events der Superbike-WM veranstaltet; zum Einsatz kommt die Yamaha R7 als Einheitsmotorrad.

Nachdem sich Ana Carrasco am Freitag überlegen die Pole-Position gesichert hatte, fuhr Misano-Doppelsiegerin Maria Herrera im morgendlichen Warm-up in 1:40,172 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende. Mit Carrasco, Herrera und Sara Sanchez besteht die erste Startreihe aus Spanierinnen. Die Sächsin Lucy Michel erreichte Startplatz 8, Lena Kemmer aus Österreich die elfte Position.

Sara Varon (Ersatz durch Krystal Silfa), Jessica Howden und Isis Carreno erhielten wegen Verletzungen Startverbot. Nicht angereist ist die Ukrainerin Iryna Nadieieva.

Das Wetter präsentierte sich bei Rennstart um 12:20 Uhr Ortszeit trocken, aber kühl – gänzlich andere Bedingungen als beim Saisonauftakt in Italien.

Vorn setzten sich erwartungsgemäß die schnellen Spanierinnen vom Verfolgerfeld ab. Neben Herrera, Carrasco und Sanchez war das Beatrize Neila. Ergänzt wurde das Quartett von der Italienerin Roberto Ponziani.

In der turbulenten Schlussrunde nutzte Ana Carrasco die Gunst der Stunde und münzte einen kleinen Vorsprung in ihren ersten Saisonsieg um. Derweil wurde WM-Leaderin Herrera von Neila und Sanchez überrumpelt und schaffte es als Vierte nicht aufs Podium. Ponziani musste in der letzten Runde abreißen lassen.

Auch im breiten Mittelfeld gab es sehenswerte Positionskämpfe, mittendrin auch Lucy Michel und Lena Kemmer. Weil Michel in den Sturz von Mallory Dobbs verwickelt war, wurde sie statt als Elfte auf Position 15 gewertet. Dadurch rutsche die Österreicherin wiederum von Platz 13 auf 12 nach vorn.

So lief das Rennen:

Start: Herrera biegt als Führende in die erste Kurve ein, dann Carrasco und Sanchez.



Runde 1: Carrasco und Herrera wechseln sich an der Spitze ab. Die Top-4 innerhalb einer Sekunde. Michel auf Platz 12, Kemmer auf 18.



Runde 2: Herrera und Carrasco machen die Pace, mit Respektabstand folgen Sanchez und Beatriz Neila. Die Italienerin Roberto Ponziani (5.) in 1:40,438 min die Schnellste.



Runde 3: Carrasco in 1:40,188 min in Führung. Michel verliert Platz 11 an Emily Bondi.



Runde 4: Ponziani (5.) in 1:40,056 min nur noch 0,4 sec hinter Neila (4.). Relph, Ongaro und Ruiz kämpfen um Platz 6.



Runde 5: Herrera (2.) belauert Carrasco. Michel weiter Zwölfte. Sturz Bondi.



Runde 6: Ponziani in 1:39,880 min am Hinterrad von Neila. Michel im Sechskampf um Platz 11. Kemmer auf 15.



Runde 7: Herrera vorn, Neila in 1:39,861 min vorbei an Carrasco auf Platz 2. Sturz Whitmore – die Engländerin bleibt in der Wiese liegen.



Runde 8: Die Top-5 innerhalb 0,9 sec. Michel (11.) führt ihre Gruppe an, dahinter Kemmer (12.).



Runde 9: Carrasco (1.) versucht in 1:39,829 min die Flucht.



Runde 10: Herrera hat Carrasco eingefangen (1.). Herrera und Neila (3.) in 1:39,642 min zeitgleich.



Runde 11: Carrasco vor Neila und Herrera. Sanchez und Ponziani leicht zurück.



Letzte Runde: Carrasco gewinnt vor Neila, Sanchez und Herrera. Michel auf Platz 11, Kemmer auf 13.