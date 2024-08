Portimão, Lauf 2: Ana Carrasco gewinnt Fotofinish

Ana Carrasco: Zweiter Saisonsieg in Lauf 2 in Portimao

Der zweite Lauf der WorldWCR in Portimão wurde von Ana Carrasco gewonnen, die sich bis zum Zielstrich mit Sara Sanchez und Maria Herrera ein spannendes Rennen lieferte. Kemmer und Michel in den Punkten.

Analog zu den beiden Supersport-Serien wird auch in der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – die Startaufstellung für den zweiten Lauf geändert. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab Platz 10 die Reihenfolge der Superpole.

Von der Pole-Position ging daher Sara Sanchez ins Rennen, die in 1:53,691 min die schnellste Rennrunde gefahren war. Die erste Startreihe komplettierten ihre Landsfrauen Maria Herrera und Beatriz Neila. Für Ana Carrasco ging es um eine Position und eine Reihe auf die vierte Position zurück. Die am Samstag gestürzte Lena Kemmer nahm Platz 9 ein. Für Lucy Michel blieb es bei Startposition 22.

Wegen des geänderten Zeitplans in Portugal wurde das erste Rennen um 13:45 Uhr Ortszeit gestartet. Es war sonnig und 30 Grad heiß. Der erste Startversuch wurde nach Stürzen von Tayla Relph und Nicole Van Aswegen in Kurve 3 abgebrochen, ebenfalls in Runde 1 rutschte Jessica Howden aus. Ernsthaft verletzt schien keine Teilnehmerin zu sein. Der Restart erfolgte über nur noch sieben Runden.

Herrera übernahm am Start die Führung, gefolgt von Carrasco, Neila und Sanchez. Nach einer Runde hatte das Quartett bereits 2 sec Vorsprung auf die Verfolger. Die vier Spanierinnen schenkten sich nichts und lagen nach fünf Runden sogar schon um 10 sec vor dem Rest.

Nach zahlreichen Positionswechseln kam es in der letzten Runde zum Showdown. Neila war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Schlagdistanz, doch Carrasco, Herrera und Sanchez lieferten sich bis zum Ende ein hochkarätiges Duell. Die ehemalige 300er-Weltmeisterin Carrasco nutzte ihre Stärke in schnellen Kurven und holte sich im Sprint zur Ziellinie knapp den Sieg vor Sanchez und Herrera. Die Top-3 waren lediglich von 0,120 sec getrennt.

In der Gesamtwertung führt weiterhin Herrera mit 129 Punkten vor Carrasco mit 122 Punkten.

Lena Kemmer hatte einen soliden Start, steckte aber im Mittelfeld fest und war in viele Positionskämpfe verwickelt. Die Österreicherin kreuzte auf Position 14 die Ziellinie. Umgekehrt verlief der zweite Lauf für Lucy Michel, die nur als 20. aus der ersten Kurve kam und sich hartnäckig bis auf Platz 15 nach vorn kämpfte.

So lief das Rennen:

Start: Herrera vor Carrasco und Neila in die erste Kurve. Kemmer auf Platz 8, Michel auf 20.



Runde 1: Carrasco überholt Herrera aus dem Windschatten und bleibt auch in Kurve 1 vorn. Kemmer auf Platz 9, Michel auf 18.



Runde 2: Carrasco in 1:54,856 min um 0,4 sec vor Herrera und Neila. Mallory Dobbs Siebte. Kemmer verliert Platz 9 an Bondi.



Runde 3: Carrasco und Herrera zeitgleich über die Linie. Kemmer fällt hinter Hanks-Elliott und Ongaro auf 12 zurück. Michel auf 17.



Runde 4: Die Top-4 innerhalb 0,6 sec. Sanchez in 1:53,992 min schnellste. Ponziani einsam auf Platz 4. Zwischen Platz 8 und Platz 15 liegen nur zwei Sekunden. Michel auf 16.



Runde 5: Carrasco vor Sanchez und Herrera. Neila mit kleinem Rückstand. Kemmer (13.) hat Anschluss bis Platz 9. Michel auf 15.



Runde 6: Carrasco und Herrera wechseln sich ständig an der Spitze ab.



Letzte Runde: Carrasco gewinnt Fotofinsish vor Sanchez und Herrera.