Maria Herrera (27): «Ana wiegt 7 kg weniger als ich»

Maria Herrera belegte im zweiten Rennen der WorldWCR in Portimão den dritten Platz – nur 0,120 sec hinter Siegerin Ana Carrasco. Auf den Geraden sieht sich die WM-Leaderin benachteiligt.

Das dritte Meeting der Frauen-WM auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portimão war an Spannung kaum zu überbieten. Am Samstag gewann WM-Leaderin Maria Herrera Lauf 1 mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,060 sec auf Sara Sanchez, Dritte wurde Ana Carrasco mit 2,253 sec Rückstand. In Rennen 2 am Sonntag war es dann Carrasco, die sich vor Sanchez und Herrera in einem hochkarätigen Duell knapp durchsetzen konnte – im Ziel trennten das Trio gerade einmal 0,120 sec.

Herrera lag bis zur letzten Kurve in Führung und wurde dann auf der Zielgerade von ihren Kontrahentinnen überholt. Hatte sie eine schlechtere Linie gewählt? «Nein, ich habe in der letzten Kurve hart gepusht, wie immer», winkte sie ab. «Ich habe in dieser Kurve eigentlich nie Zeit verloren – nur auf der Gerade, weil Ana einfach leichter ist, da kann ich nichts machen. Wenn es wo weiter geht, wird sie mich auf den Geraden besiegen.»

Die Aussage der Spanierin erinnert an die Diskussionen in der Superbike-WM, wo seit dieser Saison die neue Gewichtsregel gilt. Das in der WorldWCR eingesetzte Einheitsmotorrad, die Yamaha R7, wiegt im Renntrimm 165 kg und ist damit kein Leichtgewicht. Der Reihenzweizylindermotor leistet über 70 PS. Bei diesen Leistungsdaten können ein paar kg viel ausmachen.

«Ana wiegt 7 kg weniger als ich. Vor allem bergauf habe ich das Gefühl, dass ich benachteiligt bin», gab sie zu bedenken und ging damit auch auf den Achterbahnkurs in Portimão mit den vielen Bergauf- und Bergab-Passagen ein. «Aber ich muss meinem Team danke sagen, weil das Bike sehr gut funktioniert. Ich genieße es sehr, aber ich möchte die Weltmeisterschaft gewinnen und der Gewichtsnachteil kann schlecht für mich sein.»

Was auffallend war: In den Trainings lagen die Rundenzeiten auf der anspruchsvollen Strecke in Portimão weit auseinander – Carrasco verlor auf die Pole-Zeit von Herrera 0,834 sec. Im Rennen lagen die top Pilotinnen dicht beieinander. War das der Einfluss des Windschattens? «Ja genau, bergauf und bergab können sie mir folgen. Das war auch in Donington so», seufzte Herrera. «Aber ich muss auch Sara und Ana gratulieren, wir haben hart gekämpft.»

Die nächsten Rennen der WorldWCR finden vom 20. bis 22. September in Cremona statt – dort befindet sich eine 900 Meter lange Gerade. Eine schwierige Strecke für Herrera? «Ich muss mich auf mich konzentrieren und alles geben», schmunzelte Herrera, die am 26. August ihren 28. Geburtstag feiert.

In der Frauen-WM führt Herrera nach drei von sechs Events mit 129 Punkten – 7 Punkte vor Carrasco und 21 Zähler vor Sanchez. Die drei Spanierinnen liefern sich von Rennen zu Rennen einen spannenden Dreikampf.