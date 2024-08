Ana Carrasco: Mit perfekter letzter Kurve zum Sieg

Halbzeit in der Frauen-WM: Beim dritten Saisonevent in Portimao konnte Ana Carrasco das zweite Rennen gewinnen. Mit einer cleveren Taktik überraschte sie Maria Herrera und luchste ihr den Sieg ab.

Die ehemalige GP-Pilotin Ana Carrasco erlebte in Portimao ein Wochenende voller Höhen und Tiefen. Während sie im ersten Rennen ein technischer Defekt einbremste, konnte sie im zweiten Lauf ihren zweiten Sieg in der Frauen-WM feiern. Dieser Erfolg weckte Erinnerungen an ihr erstes Jahr in der Supersport-300-WM.

Im ersten Rennen hatte die Spanierin mit Problemen zu kämpfen. In den entscheidenden letzten Runden konnte sie nicht in den Kampf um den Sieg eingreifen, den sich Maria Herrera vor Sara Sanchez schnappte. Carrasco hatte ein Problem mit dem Getriebe und rettete sich als Dritte um wenige Tausendstelsekunden vor Beatriz Neila ins Ziel.

Besser lief es für sie im zweiten Rennen: «Das ganze Wochenende habe ich in der letzten Kurve für den Unterschied gesorgt. In der letzten Runde bin ich schneller als sonst gewesen, ich konnte Herrera bis zur Ziellinie überholen», freute sich die WM-Zweite über ihre Strategie, die sie perfekt umsetzen konnte. Sie betonte, dass der Windschatten auf den schweren Yamaha R7 eine größere Rolle als in der Moto3-WM spiele.

«Ich wollte, dass Maria mich in der letzten Runde überholt und ich an zweiter Stelle bin, um aus der letzten Kurve überholen zu können. Das ist für die Meisterschaft wichtig. Uns beide trennen nur sieben Punkte», sprach Carrasco die WM-Situation an, in welcher Herrera die Wertung mit 129 Punkten anführt. Herrera wurde im zweiten Rennen von Sanchez auf der Zielgeraden überholt und als Dritte gewertet. Damit sammelten am Wochenende beide Frauen je 41 Punkte.

Portimao hat einen besonderen Stellenwert für die 27-jährige Carrasco: «Die Strecke hat einen speziellen Platz in meinem Herzen. Hier habe ich 2017 mein erstes SSP300-Rennen gewonnen. Immer wenn ich hier bin, fühle ich mich wohl.»

Während Herrera und Carrasco (122 Punkte) an der Spitze nur wenige Punkte trennen, befindet sich Sanchez im Titelkampf in Lauerstellung. Sie hat mit 108 Zählern direkten Anschluss an die beiden Favoritinnen und konnte mit ihren zweiten Plätzen für ihr bestes Wochenende sorgen.