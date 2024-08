Sara Sanchez in Lauerstellung: Erster Sieg ist fällig

Sara Sanchez will den ersten Sieg in der WorldWCR

Siege in der WorldWCR räumten bisher nur Maria Herrera und Ana Carrasco ab, doch die Bilanz von Sara Sanchez ist ebenfalls beeindruckend. Nach Portimão scheint ihr erster Triumph nur eine Frage der Zeit zu sein.

Die neue Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – wird wie erwartet von Rennfahrerinnen aus Spanien dominiert. Angeführt von Maria Herrera haben die Top-4 der Gesamtwertung einen spanischen Pass. Herrera hat vier der bisher sechs Rennen gewonnen, der WM-Stand sieht jedoch weniger deutlich als angenommen aus. Hinter der 26-Jährigen mit 129 Punkten folgen Ana Carrasco mit 122 P. und Sara Sanchez mit 108 P. Die Vierte, Beatriz Neila, ist mit 83 Punkten bereits etwas abgefallen.

Was die drittplatzierte Sanchez auszeichnet: Als einzige Teilnehmerin stand sie in jedem Rennen auf dem Podest. Am vergangenen Wochenende lieferte die Terra & Vita-Pilotin mit zwei zweiten Plätzen und der jeweils schnellsten Rennrunde ihr bisher bestes Wochenende ab. Den Sieg verpasste sie lediglich um 0,060 und 0,025 sec.

Nicht, ob Sanchez einen Sieg erreichen kann, ist die Frage, sondern nur wann. Die 26-Jährige hat ihre Schwäche identifiziert und will daran arbeiten.

«Die Rennen in Portimão waren wegen der Hitze sehr anstrengend, auch wenn Lauf 2 nur über sieben Runden ging», sagte Sanchez. «Bis zum nächsten Rennen werde ich meine Starts verbessern. Daran muss ich arbeiten und dann werde ich einen neuen Anlauf auf den Sieg unternehmen.»