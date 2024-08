Schwer verletzt: Nicole van Aswegen fällt lange aus

Obwohl erst drei Meetings der neuen Frauen-Weltmeisterschaft absolviert sind, gab es bereits viele verletzte Teilnehmerinnen. In Portimão erwischte es im zweiten Lauf Nicole van Aswegen.

Schon vor dem Saisonauftakt der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – gab es beim ersten gemeinsamen Test einen Sturz mit weitreichenden Folgen. Die Kolumbianerin Sara Varon zog sich eine Hüftverletzung zu und stieg erst am vergangenen Wochenende in Portimão in die Meisterschaft ein. Mindestens ein Meeting verpassten Jessica Howden, Alyssia Whitmore und Isis Carreno.

Viel dramatischer der Sturz im ersten Rennen in Misano von Mia Rusthen, die sich noch viele Monate von ihrer Verletzung erholen muss und um die Rückkehr in ein normales Leben kämpft.

Am vergangenen Wochenende passierte in Portimão im zweiten Lauf bedauerlicherweise erneut ein folgenreicher Sturz. In Kurve 3 der ersten Runde stürzen Nicole van Aswegen und Tayla Relph, bei dem sich die erstgenannte mehrere Verletzungen zuzog. Die Südafrikanerin brach sich den rechten Oberschenkel und zog sich eine Luxation der rechten Schulter zu sowie eine große Platzwunde, die genäht werden musste.

Aswegen ist 37 Jahre und eine erfahrene Rennfahrerin. Bilder vom Unfallhergang gibt es nicht. Die Australierin Tayla Relph gab an, von hinten gerammt worden zu sein.

Derzeit befindet sich Aswegen in Portugal im Krankenhaus. Allein wegen des Oberschenkelbruchs kann man davon ausgehen, dass van Aswegen beim Meeting in Cremona vom 20. bis 22. September fehlen wird.