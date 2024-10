Estoril, Lauf 2: Sanchez besiegt Carrasco und Herrera

Der zweite Lauf der WorldWCR in Estoril wurde von Sara Sanchez gewonnen. Es ist der erste Sieg der Spanierin, die sich stark gegen Ana Carrasco und Maria Herrera durchsetzte. Keine Punkte für Lucy Michel und Lena Kemmer.

Analog zu den beiden Supersport-Serien wird auch in der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – die Startaufstellung für den zweiten Lauf geändert. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab Platz 10 die Reihenfolge der Superpole.

Von der Pole-Position ging daher die Spanierin Sara Sanchez ins Rennen, die in 1:50,402 min die schnellste Rennrunde gefahren war. Die erste Startreihe komplettierten ihre Landsfrauen Beatriz Neila und Maria Herrera. Lauf-1-Siegerin Ana Carrasco lauerte auf Startplatz 4 in Reihe 2. Für Lena Kemmer Michel sprang die 18. Position heraus, für Lucy Michel Platz 20.

Bei Rennstart um 12:45 Uhr Ortszeit schien bei 23 Grad Celsius die Sonne. Den Start gewann Herrera, doch ab der zweiten Runde entwickelte sich zwischen den vier Spanierinnen ein munterer Kampf um die Positionen, in dem jede zeitweise die Führung behauptete.

Carrasco ging als Führende in die letzte Runde, das Quartett war aber nur von 0,3 sec getrennt. Die 300er-Weltmeisterin von 2018 bog auch in Führung liegend auf die Zielgerade ein, doch aus dem Windschatten zog Sanchez wenige Meter vor der Ziellinie an Carrasco vorbei und sicherte sich ihren ersten Saisonsieg. Dritte wurde Herrera.

Einmal mehr führte Roberta Ponziani als Fünfte das Verfolgerfeld an – mit zehn Sekunden Rückstand.

Als 16. und 18. verpassten Lucy Michel und Lena Kemmer die Punkteränge.

So lief das Rennen:

Start: Herrera vor Sanchez und Carrasco in die erste Kurve. Kemmer und Michel auf 20 und 21.



Runde 1: Die vier Spanierinnen setzten sich bereits leicht ab. Um Platz 5 kämpfen Tayla Relph und Roberta Ponziani.



Runde 2: Sanchez hat die Führung übernommen. Die schnellste Runde fährt aber Neila (4.) in 1:50,351 min. Auf Platz 5 hat sich Ponziani gegen Relph durchgesetzt.



Runde 3: Nach einem Fehler von Herrera übernimmt Neila kurzzeitig die Führung. Auf der Linie sind die Top-4 nur um 0,080 sec getrennt und Ponziani hat fast aufgeschlossen.



Runde 4: Sanchez führt vor Carrasco, Neila und Herrera. Ponziani 0,9 sec zurück.



Runde 5: Herrera hat sich wieder auf Platz 1 vorgearbeitet. Relph auf Platz 6 liegend gestürzt.



Runde 6: Herrera in 1:50,040 min vorn. Michel auf 16, Kemmer auf 19.



Runde 7: Die Top-4 innerhalb 0,5 sec. Carrasco drängt in 1:49,872 min nach vorn.



Runde 8: Auf der Geraden zieht Sanchez vorbei an Carrasco in Führung. Ponziani (5.) bereits 4,9 sec zurück. Sturz Jessica Howden.



Runde 9: Herrera hat das langsamste Motorrad und kann nicht einmal aus dem Windschatten überholen.



Runde 10: Die Top-4 weiter innerhalb nur 0,3 sec.



Runde 11: Carrasco geht als Führende in die letzte Runde. Michel auf 16, Kemmer auf 18.



Letzte Runde: Im Sprint zur Ziellinie zieht Sanchez an Carrasco vorbei und gewinnt. Herrera Dritte.