Sara Sanchez (26): War Estoril-Sieg der Durchbruch?

Sara Sanchez: Erster Sieg in der WorldWCR

Im zweiten Lauf der Frauen-Weltmeisterschaft in Estoril schrieb sich Sara Sanchez als dritte Siegerin der 2024 neu geschaffenen Serie ein. Die Spanierin setzte sich gegen ihre bisher dominierenden Landsfrauen durch.

Von allen Teilnehmerinnen an der WorldWCR ist Sanchez vielleicht die kompletteste Fahrerin. Sie fährt geschmeidig wie Ana Carrasco, bremst aber ähnlich hart wie Maria Herrera. Hinzukommt: Ihr taktisches Gespür ist stark ausgeprägt und bringt sich in der entscheidenden Phase stets in eine gute Position. Nach vier zweiten und drei dritten Plätzen war der erste Sieg nur eine Frage der Zeit.

Der einzige Fehler passierte der 26-Jährigen in diesem Jahr im zweiten Lauf in Cremona, als sie übermotiviert Herrera attackierte, stürzte und ihre Landsfrau aus dem Rennen riss. Für dieses Vergehen wurde Sanchez im ersten Rennen in Estoril mit einer Long-Lap bestraft, weshalb sie als Vierte erstmalig bei einer Zielankunft das Podium verpasste.

«Ich bin sehr glücklich, ein schwieriges Wochenende geht mit einem Sieg zu Ende. Cremona war bitter, aber das ist jetzt vergessen», strahlte die Spanierin. «Am Samstag hatte ich wegen der Strafe ein sehr hartes Rennen, aber am Sonntag hatte ich ein gutes Gefühl für das Motorrad und konnte vom Start bis zum Ziel hart pushen. Ich wartete das gesamte Rennen auf meine Chance, um Ana in der letzten Runde zu überholen, und ich konnte sie nutzen, um den Sieg zu holen.»

Sanchez fährt für das Team 511 Terra&Vita Racing, in dem bis auf Teammanager Ayrton Badovini jede Position weiblich besetzt ist. Ihre Teamkollegin ist die Israelin Ran Yochay.

«Ich möchte mich beim gesamten Team und meiner Familie bedanken. Jetzt geht es nach Jerez, wo ich versuchen möchte, es noch einmal zu schaffen», kündigte Sanchez an. «Ich denke, dass die Strecke von Jerez eine gute Strecke für mich sein kann, aber natürlich auch für die anderen Spanier, aber wir werden unser Bestes geben.»

Als WM-Dritte mit 166 Punkten hat Sanchez 42 Punkte Rückstand auf WM-Leaderin Carrasco und 24 auf die WM-Zweite Maria Herrera. Auf die WM-Vierte Beatriz Neila hat sie 30 Punkte Vorsprung.