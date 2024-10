Carrasco: Estoril bezwungen, in Jerez Titel möglich

Für Ana Carrasco war das Meeting der WorldWCR auf dem Circuito do Estoril in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Beim Saisonfinale in Jerez am kommenden Wochenende möchte sie mit einem Sieg Weltmeisterin werden.

Estoril war das fünfte und vorletzte Rennwochenende der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – und die Frauen vorbehaltene Serie nähert sich ihrer Entscheidung. Einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn machte Ana Carrasco mit einem Sieg und einem zweiten Platz.

Dabei kehrte die Spanierin mit einem mulmigen Gefühl an die 4,2 km Rennstrecke zurück, denn bei einem Teststurz am 10. September 2020 brach sie sich dort sieben Wirbel und entging nur knapp einer Lähmung.



«Seitdem war ich nicht mehr dort, deshalb wollte ich unbedingt ein gutes Ergebnis erzielen», grinste die 27-Jährige. «Ich habe die Pole-Position, den Sieg in Rennen 1 geholt, wurde im zweiten Lauf Zweite und fuhr die schnellste Runde. Ich möchte mich ganz herzlich beim Team und allen Sponsoren bedanken; es war ein großartiges Wochenende.»

Carrasco geht mit 18 Punkten Vorsprung auf Maria Herrera in das bevorstehende Saisonfinale in Jerez. Würde ihre Landsfrau beide Rennen gewinnen, würden der 300er-Weltmeisterin von 2018 dritte Plätze nicht zum Titelgewinn reichen, weil Herrera mehr Siege eingefahren hat.



«Wir haben uns gut geschlagen, aber Maria und ich liegen in der Gesamtwertung immer noch sehr dicht beieinander. Obwohl ich meinen Vorsprung ausgebaut habe, gibt es noch viel zu tun», weiß Carrasco um die Herausforderung. «In der Meisterschaft sind noch 50 Punkte zu vergeben, also müssen wir weiter Druck machen und Fehler vermeiden. Wir sind näher dran als zuvor, aber wir müssen versuchen, in Jerez mindestens ein Rennen zu gewinnen. Ich habe in Jerez noch nie gewonnen, also würde ich das am nächsten Wochenende gerne schaffen.»