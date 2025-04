Cremona-Test: Maria Herrera blieb unter dem Rekord

Vizeweltmeisterin Maria Herrera sorgte am zweiten und letzten Testtag der Frauen-Weltmeisterschaft in Cremona für die Bestzeit, die einzige Deutsche Lucy Michel wurde Zwölfte.

Am Donnerstag hatte Beatriz Neila mit 1:40,545 min in Cremona für die Bestzeit gesorgt und bleib damit gut 2/10 sec vor ihrer spanischen Landsfrau Maria Herrera, am Freitag konterte die Vizeweltmeisterin.

Der Streckenrekord in Cremona steht in der Damenklasse bei 1:40,649 min, aufgestellt von Weltmeisterin Ana Carrasco im zweiten Lauf 2024. Neila blieb bereits am ersten Tag unter dieser Bestmarke, Herrera setzte am zweiten und letzten Tag mit 1:40,503 min noch eins drauf.



Die Italienerin Roberta Ponziani folgt mit 0,354 sec Rückstand, die Dritte Neila verliert bereits 0,770 sec.



Die einzige deutsche Teilnehmerin Lucy Michel, im Vorjahr 16. der Weltmeisterschaft, wurde Zwölfte.



Die Frauen-WM mit dem kryptischen englischen Akronym WorldWCR geht am Wochenende 11.–13. April in Assen in ihre zweite Saison. Es folgen fünf weitere Events in Cremona, Donington Park, Balaton Park, Magny-Cours und Jerez. Titelverteidigerin Ana Carrasco ist diese Saison nicht dabei, sie startet für Honda France in der Supersport-WM.