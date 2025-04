Cremona-Test der Frauen: Erkenntnisse und Stimmen

Mit der Bestzeit von Maria Herrera endete der Cremona-Test der WorldWCR 2025 erwartungsgemäß, aber die Konkurrenz ist der Vizeweltmeisterin nähergerückt. Das sagen die Top-3.

Die zweite Saison der Frauen-Weltmeisterschaft steht in den Startlöchern. Beim zweitägigen Cremona-Test am Donnerstag und Freitag dieser Woche bekamen wir einen Vorgeschmack auf das, was die 24 Teilnehmerinnen zu leisten imstande sein werden. Denn neben bekannten Namen aus dem vergangenen Jahr gibt es auch einige Neuzugänge.

Grundsätzlich lässt sich festhalten: Im breiten Mittelfeld geht es enger zu als in der Debüt-Saison. Zwischen Platz 8 und 16 liegt nur etwas mehr als eine Sekunde, 2024 war es das Doppelte und mehr.

Die schnellste Zeit fuhr am zweiten Tag Maria Herrera in 1:40,503 min. Als Zweite folgte Beatriz Neila, die an Tag 1 in 1:40,545 nur unwesentlich langsamer war. Die beiden Spanierinnen blieben als einzige unter dem aktuellen Rekord von Ana Carrasco aus dem vergangenen Jahr in 1:40,649 min. Einen soliden Fortschritt erreichte die Italienerin Roberta Ponziani, die 2025 Teamkollegin von Herrera ist und 0,234 sec einbüßte.

Die Top-3 werden in jedem Fall beim Saisonauftakt in Assen in einer Woche um die Podestplätze kämpfen. «Ich bin wirklich glücklich, denn ich habe mein Selbstvertrauen zurückgewonnen, und das bedeutet mir sehr viel», äußerte Herrera zufrieden. «Ich hatte endlich das Gefühl, so fahren zu können, wie ich wollte, und habe den Test wirklich genossen. Wir haben viele Dinge ausprobiert, vor allem weil die kalten Bedingungen zu Beginn des Trainings die Reifen etwas beeinträchtigt haben. Aber am Freitagnachmittag war ich viel zufriedener – ich fühlte mich wieder sicher und habe einige gute Runden hingelegt. Außerdem hatte ich eine tolle Zeit mit den anderen Mädels.»

Erkennbar gesteigert hatte sich auch Landsfrau Neila. «Ich habe mich stark verbessert. An Tag 1 bin ich eine gute Zeit gefahren, aber am zweiten Tag habe ich diese Zeit wieder erreicht. Ich bin glücklich, wirklich glücklich», betonte die 22-Jährige aus Madrid. «Wir haben an allem gearbeitet, aber wir haben nichts im Vergleich zu gestern verändert. Stattdessen haben wir uns auf bestimmte Teile konzentriert, wie zum Beispiel den Lenker, denn ich fühlte mich bereits gut mit dem Motorrad. Heute habe ich also das gleiche Set-up verwendet. Das bedeutet, dass wir eine gute Ausgangsposition für Assen haben. Das Ziel dort ist es, zu genießen, Spaß zu haben und um die ersten drei Plätze zu kämpfen.»

Für Ponziani gilt es in diesem Jahr, regelmäßig in die Phalanx der spanischen Top-Pilotinnen einzubrechen. «Wir haben mit dem Team einen tollen Job gemacht. Vieles ist neu für mich, aber wir machen Fortschritte, und darüber bin ich glücklich», sagte die 28-Jährige. «Es gibt immer noch Bereiche, in denen ich mich verbessern kann, vor allem auf der Bremse und in den Kurven, also muss ich weiter daran arbeiten. Mein Ziel ist es, in Assen voll einsatzbereit zu sein. Ich weiß nicht, was mich dort erwartet, da ich noch nie in Assen gefahren bin, aber ich freue mich auf die Herausforderung!»