WorldWCR rührt die Werbetrommel: Neue Talente gesucht

Mit der Etablierung der WorldWCR möchte die FIM mehr Frauen für den Rennsport begeistern. Der TT Circuit Assen unterstützte dieses Vorhaben mit einer interessanten Initiative.

Die 2024 gegründete Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – ist die erste Frauen vorbehaltene Motorradweltmeisterschaft auf der Rundstrecke. Die Idee dahinter ist, dass sich die besten Teilnehmerinnen anschließend in gemischten Serien weiterentwickeln – so wie Weltmeisterin Ana Carrasco, die in diesem Jahr in der Supersport-WM debütiert. Zudem soll die Frauen-WM Fans und künftige Generationen von Rennfahrerinnen ansprechen und inspirieren.

Um allgemein mehr Frauen einen tieferen Einblick in die WorldWCR zu geben und an den Motorradsport heranzuführen, gab es beim zweiten Saisonevent in Assen eine nachahmenswerte Initiative des TT Circuits. Zwölf Frauen zwischen 11 und 37 Jahren erhielten einen exklusiven Backstage-Pass und schauten den Teams und Fahrerinnen am Rennwochenende über die Schulter.

In Gesprächen mit Lauf-1-Siegerin Maria Herrera und der US-Amerikanerin Mallory Dobbs erhielten sie viele Einblicke und Inspirationen. Zwei der Besucherinnen hatten die Möglichkeit, Herrera und Dobbs zu interviewen, und nutzten die Gelegenheit, um mehr über ihre Motivation, ihre Trainingsmethoden, Fahrstil und Ernährung zu erfahren.